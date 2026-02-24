EE.UU. levanta alerta de viaje en México dos días después de la muerte de “El Mencho”

Estados Unidos levantó la alerta que instaba a sus ciudadanos a resguardarse en varias regiones de México dos días después de la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, según informó este martes la Embajada del país en México.

La representación diplomática indicó que el transporte público y los comercios “continúan volviendo a sus operaciones normales” tras la operación policial del 22 de febrero y que “ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares”.

No obstante, el personal del gobierno estadounidense mantiene restricciones de movilidad.

En Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana rige un toque de queda nocturno para funcionarios, mientras que en el estado de Jalisco y en Monterrey se les ordenó permanecer dentro de sus áreas metropolitanas, según el comunicado.

En materia aérea, la embajada señaló que los horarios de vuelo se han normalizado en Guadalajara y que varias aerolíneas programaron vuelos adicionales para el 24 de febrero en Puerto Vallarta. Indicó además que ambos aeropuertos “son seguros y cuentan con servicios”.

En caso de cancelaciones de vuelos directos a Estados Unidos, recomendó considerar conexiones a través de otras ciudades mexicanas o estadounidenses.

Respecto a las carreteras, la sede diplomática afirmó que no existen reportes de cierres ordenados por autoridades locales, aunque advirtió que algunas vías en el estado de Jalisco —incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta— “aún no están completamente reabiertas”.

La embajada recomendó a los viajeros confirmar el estado de sus vuelos con las aerolíneas, reprogramar antes de llegar al aeropuerto o prever largas filas, monitorear medios locales, seguir indicaciones de autoridades y, en caso de emergencia, llamar al 911.

También instó a los ciudadanos a mantener informados a sus familiares sobre su ubicación y bienestar.

La alerta había sido impuesta el domingo, luego de que se reportara una ola de violencia en varias regiones de México tras la muerte de El Mencho.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, había indicado la representación diplomática.

