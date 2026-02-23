Sheinbaum asegura que México despertó con “más tranquilidad” tras violencia por la muerte de El Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que este lunes se registró “más tranquilidad” tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

“El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria detalló que la violencia, que incluyó la quema de vehículos y el cierre de vialidades, afectó a 16 estados, entre ellos Puebla, Querétaro, Veracruz y el Estado de México. Estas acciones obligaron a la suspensión de vuelos y a la activación de protocolos de emergencia por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.

Coordinación mediante centro de mando nacional

Para gestionar la crisis, el gobierno mexicano estableció una infraestructura de vigilancia permanente: “Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados”.

La presidenta reconoció la labor de las instituciones de seguridad. Hizo un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, y a la Fuerza Aérea.

El Mencho era uno de los objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. El CJNG es señalado por las autoridades estadounidenses como responsable del tráfico masivo de fentanilo.

El operativo ocurre en un periodo de alta presión diplomática, luego de que la Casa Blanca calificara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en 2025.

Sigue leyendo:

– Nueva unidad de EE.UU. aportó inteligencia clave en el operativo contra “El Mencho”

– México asegura que mató al Mencho al repeler una agresión contra personal militar

– Claudia Sheinbaum pide calma tras muerte de Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación