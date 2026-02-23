México: al menos 73 muertos en operativo para capturar al Mencho y hechos violentos

Al menos 73 personas murieron en el operativo desplegado por fuerzas mexicanas para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, y en los hechos violentos que siguieron a su muerte, informaron este lunes autoridades federales.

El balance incluye integrantes de fuerzas de seguridad, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y otros fallecidos.

Oseguera, líder de la organización criminal —una de las más poderosas de México, dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos— murió tras un enfrentamiento armado en el estado de Jalisco, su lugar de origen, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que las autoridades siguieron a una de las parejas del capo hasta un escondite en el municipio de Tapalpa. Según detalló, Oseguera y dos de sus escoltas huyeron hacia una zona boscosa, donde resultaron gravemente heridos en un tiroteo con el Ejército.

Fueron detenidos, pero murieron mientras eran trasladados a Ciudad de México, según las autoridades.

En paralelo, militares mataron en Jalisco a otro alto mando del cártel que, de acuerdo con Trevilla, coordinaba ataques y ofrecía más de $1,000 dólares por cada soldado asesinado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que entre las víctimas mortales hay 25 miembros de la Guardia Nacional que fallecieron en seis ataques distintos. Añadió que alrededor de 30 presuntos delincuentes murieron en Jalisco y otros cuatro en el vecino estado de Michoacán.

También perdieron la vida un custodio penitenciario y un agente de la fiscalía estatal.

Un cuerpo tendido junto a un vehículo acribillado a balazos en Tapalpa. Foto: Marco Ugarte / AP

La reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación incluyó más de 250 bloqueos carreteros en al menos 20 estados, además de incendios de vehículos y ataques coordinados.

Para este lunes, las autoridades aseguraron que los bloqueos habían sido despejados, mientras varios estados suspendieron clases y gobiernos locales y extranjeros recomendaron a sus ciudadanos permanecer en casa.

Claudia Sheinbaum llamó a la calma

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma, en medio de la incertidumbre por posibles nuevas acciones violentas.

La Embajada de Estados Unidos informó que su personal en ocho ciudades y en Michoacán trabajaría a distancia y pidió a sus ciudadanos adoptar medidas similares.

La Casa Blanca confirmó que brindó apoyo de inteligencia en el operativo y elogió al Ejército mexicano por la acción contra uno de los criminales más buscados en ambos países.

El Departamento de Estado había ofrecido hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado a México para intensificar el combate al tráfico de fentanilo, incluso con amenazas de aranceles o acciones unilaterales.

El embajador estadounidense, Ron Johnson, afirmó que bajo el liderazgo de Trump y Sheinbaum “la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, activo desde aproximadamente 2009, fue designado en febrero de 2025 por la administración Trump como una organización terrorista extranjera. Se le atribuyen ataques directos contra fuerzas armadas, el uso de drones con explosivos y la instalación de minas en zonas de conflicto.

Sigue leyendo:

• Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos a Guadalajara tras asesinato de El Mencho

• Sheinbaum asegura que México despertó con “más tranquilidad” tras violencia por la muerte de “El Mencho”

• Nueva unidad de EE.UU. aportó inteligencia clave en el operativo contra “El Mencho”