Errores al declarar impuestos que pueden retrasar tu reembolso del IRS en 2026

Durante la temporada fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) procesa la mayoría de los reembolsos en un plazo aproximado de 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y no contiene errores. Sin embargo, el organismo advierte que, si detecta inconsistencias —por mínimas que parezcan— puede detener el trámite para una revisión adicional, lo que retrasa la entrega del dinero varias semanas.

En estados con alta concentración de trabajadores independientes, familias que reclaman créditos fiscales y contribuyentes con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), los errores más frecuentes están relacionados con ingresos incompletos o datos personales mal capturados.

¿Cuáles son los errores más comunes que pueden retrasar tu reembolso del IRS?

1. Datos personales incorrectos

Uno de los errores más frecuentes es escribir mal datos básicos como el nombre del contribuyente, el número de Seguro Social (SSN) o el ITIN.

Si la información no coincide con los registros del IRS o del Seguro Social, la declaración puede quedar en revisión.

También puede suspenderse el proceso cuando:

Hay cambios recientes de nombre.

Se presenta declaración conjunta y uno de los números de identificación tiene errores.

El ITIN está vencido.

2. No reportar todos los ingresos

Para verificar que los ingresos declarados son correctos, el IRS compara la información con formularios como:

W-2

1099-NEC

1099-K

1099-MISC

Si falta declarar algún ingreso, el sistema puede frenar el reembolso hasta que se aclare la diferencia.

Esto es común en personas que reciben ingresos por:

Trabajo independiente.

Plataformas digitales.

Más de un empleo durante el año.

3. Errores en créditos fiscales

Los créditos que suelen generar más revisiones son:

Si los montos reclamados no cumplen con los requisitos de elegibilidad, el IRS puede activar una revisión manual antes de autorizar el reembolso.

Cuando se reclaman dependientes sin cumplir completamente los criterios de residencia o ingresos, el proceso también puede tardar más.

4. Cuenta bancaria incorrecta

Otro problema frecuente es proporcionar un número de cuenta equivocado o una cuenta ya cancelada, lo que impide que el depósito directo se complete correctamente.

En esos casos, el IRS debe emitir un cheque físico por correo, lo que retrasa la recepción del reembolso.

5. Presentar la declaración en papel

Las declaraciones enviadas por correo tardan significativamente más tiempo en procesarse. Por ello, el IRS recomienda usar la plataforma e-file y elegir el depósito directo, ya que reduce errores y acelera el pago.

¿Cuánto tarda normalmente el reembolso del IRS en 2026?

Según el IRS:

Declaraciones electrónicas sin errores: hasta 21 días .

. Declaraciones con revisión manual: pueden tardar varias semanas adicionales.

Declaraciones en papel: el tiempo de procesamiento suele ser considerablemente mayor.

Puedes consultar el estatus de tu reembolso a través de la herramienta oficial “Where’s My Refund?” en el sitio del IRS.

Lo que sabemos hasta ahora

El IRS procesa la mayoría de reembolsos en aproximadamente 21 días si no hay errores. Créditos como el EITC y el CTC suelen activar revisiones adicionales. Ingresos no reportados generan discrepancias automáticas. El depósito directo es el método más rápido para recibir el reembolso del IRS.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo revisar el estatus de mi reembolso?

Puedes hacerlo a través de la herramienta oficial “Where’s My Refund?” en el sitio del IRS. Necesitarás tu SSN o ITIN, estado civil y el monto exacto del reembolso esperado.

¿Qué pasa si el IRS detecta un error?

En algunos casos, el IRS corrige automáticamente errores matemáticos menores. En otros, puede enviar una notificación solicitando información adicional antes de liberar el pago.

¿Puedo corregir una declaración ya enviada?

Sí. Si detectas un error después de enviarla, puedes presentar una declaración enmendada (Formulario 1040-X). Sin embargo, esto puede extender el tiempo de procesamiento.

¿Qué ocurre si el depósito directo falla?

Si la cuenta bancaria es incorrecta o está cerrada, el IRS emitirá un cheque físico por correo, lo que retrasa la recepción del dinero.

Conclusión

Un error pequeño puede retrasar un reembolso que muchas familias esperan para cubrir gastos esenciales como renta, servicios o deudas. Revisar cuidadosamente los datos personales, ingresos y créditos antes de enviar la declaración puede marcar la diferencia entre recibir el dinero en tres semanas o enfrentar una revisión más prolongada.

La recomendación del IRS es clara: presentar electrónicamente, verificar toda la información y optar por depósito directo para reducir riesgos de retraso en el reembolso del IRS.

