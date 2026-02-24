Exjugador de Pittsburgh Steelers se encontraba en México durante la muerte de ‘El Mencho’: “Estoy asustado”

Joe Haden, exjugador de Pittsburgh Steelers, se encontraba en México el pasado domingo cuando el Ejército dio de baja en un operativo al líder del cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

En una entrevista para el podcast que mantiene con James Harrison, ‘Deebo & Joe’, el exesquinero aseguró que tenía miedo de seguir en territorio mexicano debido a la ola de violencia y represalias que se desató tras la muerte del narcotraficante.

“No estoy tratando de ser gracioso, estoy un poco asustado. Se está poniendo muy complicado de este lado del mundo. Necesito volver a establecerme en territorio norteamericano”, dijo Haden, quien está de vacaciones en México.

Joe checked in from Mexico to let everyone know he is safe and heading to the airport. With reports of violence in nearby areas, the update left Deebo immediately concerned.@joehaden23 @jharrison9292 #DeeboAndJoe pic.twitter.com/9kNOUi8Ctn — Deebo & Joe (@deeboandjoe) February 23, 2026

El exjugador de la NFL detalló que, aunque se encuentra a buen resguardo, zonas cercanas a su ubicación habían presentado reportes de violencia por parte del narco.

Asimismo, Haden reconoció que ya estaba ultimando los detalles para abordar un vuelo de retorno a Estados Unidos. “Estoy intentando guardar mis cosas, ya tengo un vuelo”, comentó.

“Me esforcé mucho por entrar en este programa para mostrarles mi cara, para que sepan que estoy bien, pero necesito irme ya”, sentenció Haden.

La muerte de ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató un estallido de violencia en México.

Apenas se confirmó su fallecimiento durante un operativo militar en Jalisco, comenzaron a registrarse más de 250 bloqueos a carreteras, incendios de vehículos y ataques coordinados en al menos 13 a 20 estados del país, según distintos reportes.

Joe Haden nació el 14 de abril de 1989 en Fort Washington, Maryland. Destacó en la Universidad de Florida, siendo pieza clave del equipo campeón nacional en 2008. Terminó su etapa colegial como Unanimous All-American y First-team All-SEC en 2009.

En 2010, Cleveland Browns lo seleccionó con el pick 7 del Draft, convirtiéndolo en uno de los defensivos más cotizados de su clase. Desde su temporada de novato mostró impacto inmediato, entrando al PFWA All-Rookie Team.

Se consolidó como esquinero y obtuvo dos Pro Bowls (2013 y 2014) y una selección Second-team All-Pro en 2013. En 2017 se marchó a Pittsburgh Steelers. En 2019 volvió al Pro Bowl.

Para 2022 anunció su retiro. Cerró su carrera con 158 partidos, 29 intercepciones, 155 pases defendidos y más de 600 tacleadas.



