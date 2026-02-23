Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos a Guadalajara tras asesinato de El Mencho

Las principales aerolíneas de Estados Unidos y Canadá cancelaron sus servicios hacia destinos clave en México debido a la inestabilidad generada por un operativo militar en el estado de Jalisco, donde se reportó la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las compañías aéreas tomaron medidas inmediatas ante los enfrentamientos registrados. United Airlines suspendió todos sus traslados hacia Puerto Vallarta (PVR) y Guadalajara (GDL). En un comunicado dirigido a FOX Business, la empresa confirmó: “Las operaciones de vuelo de United Airlines hacia/desde PVR (Puerto Vallarta) y GDL (Guadalajara) están canceladas hoy”.

Por su parte, Southwest Airlines anuló la totalidad de sus vuelos programados para la zona. Según informó la aerolínea a FOX Business: “Southwest Airlines canceló los cuatro vuelos programados para llegar a Puerto Vallarta hoy y los cuatro vuelos de regreso”.

Varios vuelos cancelados a Puerto Vallarta

La firma añadió que el enfoque principal es la protección de sus usuarios y trabajadores: “Seguiremos evaluando la situación a medida que evolucione. Para Southwest Airlines, nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y empleados”.

American Airlines extendió la medida a más terminales aéreas, afectando a Puerto Vallarta, Guadalajara y Mazatlán: “Debido a la situación en Guadalajara (GDL), Mazatlán (MZT) y Puerto Vallarta (PVR), American Airlines ha cancelado los vuelos hacia y desde GDL, MZT y PVR por lo que resta del domingo 22 de febrero”, declaró la compañía a FOX Business.

La aerolínea Air Canada también se sumó a las suspensiones temporales en Puerto Vallarta. La situación en los aeropuertos provocó desplazamientos de pasajeros ante los brotes de violencia en la región turística. Como medida de apoyo, las empresas aéreas emitieron exenciones de viaje para permitir cambios de reserva sin penalizaciones económicas.

Reacción de EE.UU. al asesinato de El Mencho

Los incidentes se derivan de una intervención de las fuerzas armadas mexicanas en Tapalpa, Jalisco. El objetivo de la operación fue el líder del CJNG. La Secretaría de Defensa de México indicó que las acciones se realizaron bajo un marco de cooperación bilateral con Estados Unidos, contando con inteligencia proporcionada por autoridades estadounidenses.

Respecto al suceso, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, publicó en la red social X: “Acabo de enterarme de que las fuerzas de seguridad mexicanas han dado muerte a ‘El Mencho’, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”.

Sigue leyendo:

– Nueva unidad de EE.UU. aportó inteligencia clave en el operativo contra “El Mencho”

– México asegura que mató al Mencho al repeler una agresión contra personal militar

– Claudia Sheinbaum pide calma tras muerte de Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación