Hallan cadáver al limpiar nieve tras acumulación histórica en Nueva York

Un hombre fue hallado muerto ayer en medio de la nieve acumulada en las afueras de un complejo de viviendas en Long Island (NY).

La Policía del condado Suffolk informó que unos trabajadores estaban paleando frente a un complejo residencial ubicado en 7 Parkcenter Dr. en Deer Park cuando encontraron un cuerpo enterrado en la nieve acumulada alrededor de las 3:45 p.m. del lunes.

Los agentes acudieron al lugar y declararon muerto al hombre en el lugar, indicó PIX11 News. Su identidad no ha sido revelada pendiente de notificación familiar. Los detectives creen inicialmente que el deceso no fue de carácter criminal, pero está pendiente la autopsia para determinar la causa de la muerte. Igualmente los detectives piden a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Brigada de Homicidios al 631-852-6392.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mayor parte de Long Island fue azotada con más de 20 pulgadas de nieve por la tormenta del domingo y lunes. El condado Suffolk se alzó como uno de los más nevados en toda la región triestatal, con varias localidades superando 30 pulgadas de nieve acumulada.

En NYC no se han reportado víctimas. “No tenemos conocimiento de ninguna muerte relacionada con esta tormenta de nieve en las calles de nuestra ciudad o en áreas públicas”, dijo ayer el alcalde Zohran Mamdani en una conferencia de prensa en Brooklyn, citado por New York Post.

La tormenta de finales de enero y la siguiente racha de baja temperaturas sumaron al menos 25 muertos en la ciudad, la mayoría por hipotermia o frío extremo, desatando quejas contra el recién nombrado alcalde Mamdani, y la Comisionada del Departamento de Servicios Sociales (DSS) renunció en medio de las críticas a mediados de febrero.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.

Se esperan nuevas nevadas esta semana, pero todo en la naturaleza es impredecible.