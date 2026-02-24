Más nieve en ruta a Nueva York este miércoles y jueves; escuelas reabren hoy

Mientras este martes los neoyorquinos adultos y escolares intentarán retomar la rutina en medio de la nieve acumulada entre el domingo y el lunes en una tormenta que tuvo rasgos de huracán, la predicción de más nevadas esta misma semana se mantiene.

Las temperaturas se mantendrán por debajo de cero este martes, lo que significa que habrá poco o ningún derretimiento. Sin embargo, los riesgos en las calles se mantienen

“Aunque parezca increíble, tendremos dos nevadas más esta semana, con un sistema de nieve cortante que dejará una capa de 1 pulgadas (2.5 cm) y quizás hasta dos pulgadas (5 cm) al norte y al oeste de la ciudad, el miércoles por la mañana. La segunda nevada será una mezcla invernal a última hora del jueves que podría dejar” también entre 1 y 2 pulgadas de nieve acumulada, adelantó ABC News.

Incluso en el Valle del Hudson, al norte de NYC, la nieve podría retornar esta misma noche. La mañana del miércoles se espera que la precipitación se convierta en lluvia después de las 10 a.m., con vientos de hasta 22 mph (35 km/h). Finalmente, el jueves podría haber aún más nieve mezclada con lluvia por la tarde hasta alrededor de la 1:00 a. m. del viernes. Se esperan temperaturas cercanas a los 40F (4°C), que podrían derretir la nieve tan rápido como llegue, indicó LoHud.com.

Así, ninguno de estos nuevos sistemas de esta semana tendrían la fuerza de la tormenta que acaba de cerrar con ráfagas máximas de viento que alcanzaron 84 mph (135 km/h) en Montauk Point y 74 mph (119 km/h) en Stony Brook, niveles comparables a los de un huracán de categoría 1. Incluso después de que las nevadas comenzaran a disminuir por la tarde, la combinación de una profunda capa de nieve y ráfagas superiores a los 64 km/h continuó generando condiciones de ventisca en gran parte de la región.

La tormenta de este 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

La histórica tormenta se ha alejado hacia el mar y la gran labor de palear nieve continúa, con carreteras reabiertas y las redes de trenes de cercanías volviendo lentamente a la normalidad. El riesgo de que el hielo negro se vuelva a congelar sigue siendo preocupante durante la noche. Este martes se esperan que las escuelas vuelvan a abrir, pero aún hay riesgo de cierre o retraso en algunos planteles. Se puede consultar la lista triestatal aquí.

Central Park experimentó la 9na nevada más grande registrada, con 19.7 pulgadas. Newark (la ciudad más poblada de Nueva Jersey) tuvo la segunda más grande, con 27.1 pulgadas, e Islip (Long Island), la mayor de todos los tiempos, con 29.1 pulgadas.

El condado Suffolk (Long Island) se alzó como uno de los más nevados, con varias localidades superando 30 pulgadas de nieve acumulada. Otras cifras notables incluyen:

Lyndhurst: 30.7 pulgadas

Carlstadt: 30.2 pulgadas

Babylon: 29.5 pulgadas

Staten Island, NYC: 2 pies

Washington Heights: 22.1 pulgadas

Jackson Heights: 20.2 pulgadas

Williamsburg: 18.5 pulgadas

Newark, NJ: 25.8 pulgadas

Davis Park, Fire Island: más de 2 pies

Mattituck, Long Island: casi 2 pies

Bellmore y Bethpage: 21 pulgadas

Ossining: 23.2 pulgadas

Hartsdale: 24 pulgadas

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.