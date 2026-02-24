Katherine Short, hija de Martin Short, muere a los 42 años

Katherine Short, hija del famoso actor Martin Short, fue hallada sin vida la noche del lunes 23 de febrero en su casa en Hollywood Hills.

De acuerdo con una fuente policial consultada por TMZ, Katherine Short murió a causa de una herida de bala autoinfligida. El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a su residencia donde hallaron a Katherine sin vida.

El fallecimiento de Katherine Short fue confirmada por un representante de Martin Short, protagonista de la exitosa serie ‘Only Murders In The Building’, en un comunicado. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, dijo en el comunicado.

Katherine Short es hija de los actores Martin Short y Nancy Dolman, quien murió en 2010 a causa de cáncer de ovarios. Aunque sus padres son personas famosas, Katherine se mantuvo lejos del ojo publico y se formó en en psicología y estudios de sexualidad de género de la Universidad de Nueva York en 2006. También obtuvo su maestría en trabajo social de la USC en 2010.

Trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA y colaboró con una organización benéfica llamada Bring Change 2 Mind , cuyo objetivo es “empoderar a los jóvenes para que creen comunidades escolares conectadas, empáticas y solidarias donde las conversaciones sobre salud mental sean bienvenidas y libres de estigma”.

Luego de que Nancy Dolman falleció en 2010, Martin Short se refirió al dolor que atravesaron sus hijos con la pérdida de su madre en una entrevista con ‘The Guardian’. “Han sido dos años difíciles para mis hijos. Es algo que negamos en la vida, que nos suceda a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando sucede, se gana un poco y se sufre un poco. No es de extrañar”, dijo.

Hasta el momento Martin Short no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su hija. El actor tiene funciones de comedia programadas para el viernes en Milwaukee y el sábado en Minneapolis. Se desconoce si las funciones continuarán tras esta trágica noticia.

