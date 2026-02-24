Kevin Durant quiere participar en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Kevin Durant, quien cumplirá 40 años en 2028, afirmó que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El dos veces campeón de la NBA dijo que avisó a Grant Hill, director ejecutivo de USA Basketball, que le gustaría ser considerado para el equipo masculino de EE. UU. cuando llegue el momento.

“No quería que me descartaran solo por el simple hecho de ser mayor y haberlo hecho antes”, dijo Durant tras la victoria de Houston por 125-105 sobre los Utah Jazz.

“Grant entiende mi amor por el equipo estadounidense. Es mi familia. El cariño que siento por el equipo estadounidense y por toda la organización es inigualable, así que me encantaría formar parte de ella hasta que termine mi carrera”.

Kevin Durant sabe que tiene que ganarse un puesto para Los Ángeles 2028

Durant ha estado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos y es uno de los máximos anotadores del Team USA, aunque afirmó que no quiere que solo le den el cupo, sino ganarse su puesto.

“Entiendo lo difícil que es esa decisión para Grant y cuántos grandes jugadores surgirán el próximo año y medio, y además soy muy mayor comparado con muchos de ellos”, dijo Durant. “Sé que tengo mucho trabajo por delante para entrar en ese equipo”.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Durant se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar cuatro medallas de oro olímpicas en baloncesto masculino.

Las estrellas estadounidenses Diana Taurasi y Sue Bird ganaron cinco medallas de oro en baloncesto femenino, pero Durant afirma que unirse a ese club no es su motivación para querer pasar por otro ciclo olímpico.

“Me encanta jugar para el equipo de EE. UU. Me encanta representar a mi país. Eso es lo primero y más importante: llevar ese orgullo estadounidense en mi pecho y representar de dónde vengo”, declaró.

