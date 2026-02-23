Murió a los 43 años la campeona de la WNBA y exjugadora de New York Liberty Kara Braxton

El mundo del baloncesto está de luto debido a la repentina muerte de Kara Braxton, dos veces campeona de la WBNA. La noticia fue anunciada el pasado domingo por la liga en un pequeño comunicado.

En el escrito, la WNBA envió condolencias a su familia, amigos y excompañeras. Los detalles sobre su fallecimiento aún no han sido revelados públicamente.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de la dos veces campeona de la WNBA, Kara Braxton. Kara, veterana de 10 temporadas, jugó con los Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury y New York Liberty. Acompañamos en este momento a su familia, amigos y excompañeros”, expresaron.

It is with profound sadness that we mourn the passing of 2x WNBA Champion Kara Braxton.



A 10-season veteran, Kara played with the Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury, and New York Liberty. Our thoughts are with her family, friends, and former teammates at this time. pic.twitter.com/0I71xWCWfW — WNBA (@WNBA) February 23, 2026

New York Liberty también lamentó su muerte a través de su perfil en X. “Lloramos la pérdida de Kara Braxton, una exjugadora de Liberty cuya presencia y pasión dejaron un impacto duradero en nuestra organización y en el juego femenino”, indicaron.

We mourn the loss of Kara Braxton, a former Liberty player whose presence and passion left a lasting impact on our organization and the women’s game.



Our hearts are with her family, friends, teammates, and all who were touched by her spirit. Her impact will not be forgotten. 🕊️ pic.twitter.com/S9MeHgH28q — New York Liberty (@nyliberty) February 23, 2026

Kara Braxton nació el 18 de febrero de 1983 en Jackson, Michigan. Se destacó en Westview High School, en Oregón. Posteriormente, dio el salto a la Universidad de Georgia, donde jugó de 2002 a 2005.

En el Draft de la WNBA de 2005, Braxton fue elegida en la primera ronda, séptimo global, por los Detroit Shock. Desde su temporada de novata mostró impacto inmediato, ganándose un lugar en el WNBA All-Rookie Team.

Con Detroit vivió sus años más exitosos: fue parte fundamental de los campeonatos de 2006 y 2008. En el medio, en 2007, fue seleccionada para el Juego de Estrellas.

Tras la reubicación de la franquicia, Braxton jugó en 2010 con los Tulsa Shock. A mediados de 2010 fue transferida a las Phoenix Mercury, donde encajó como una pieza de rotación.

En 2011, Braxton llegó a las New York Liberty, donde jugó sus últimas cuatro temporadas en la liga. En Nueva York asumió un rol veterano donde aportó su experiencia y liderazgo.

Estuvo por 10 años en la WNBA y acumuló casi 300 partidos. Braxton también jugó fuera de Estados Unidos en países como Polonia, Turquía, Italia, Rusia y China, donde también ganó campeonatos y reconocimientos individuales.

Fuera de la cancha, Braxton tenía una familia con un esposo y dos hijos. Uno de ellos, Jelani Thurman, ha destacado en el fútbol americano universitario y actualmente juega en North Carolina tras tres años en Ohio State.



