Lindsey Vonn estuvo a punto de perder la pierna tras accidente en Milán-Cortina 2026

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn reveló este lunes que estuvo cerca de perder la pierna izquierda tras el accidente que sufrió en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

En un video publicado en redes sociales, la campeona olímpica explicó que el traumatismo derivado de la caída provocó un síndrome compartimental en la pierna, una condición que genera presión excesiva en el músculo y puede comprometer el flujo sanguíneo, con riesgo de amputación si no se trata con rapidez.

“Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo que hay demasiada sangre y se queda atrapada, básicamente se aplasta todo. Todo estaba hecho pedazos”, señaló Vonn.

La atleta señaló que el cirujano ortopédico Tom Hackett realizó una fasciotomía de emergencia que permitió salvar la extremidad. La lesión, según la propia atleta, fue “la más extrema y dolorosa” de su carrera, superando incluso otras fracturas que ha sufrido en su trayectoria.

La esquiadora, de 41 años, sufrió inicialmente una fractura de tibia tras golpear una puerta y salir despedida apenas 13 segundos después de iniciar su descenso el pasado 8 de febrero.

Además, confirmó que también se fracturó el tobillo derecho, por lo que permanecerá en silla de ruedas y posteriormente con muletas durante al menos dos meses.

Sigue leyendo:

·Canadiense Tom Wilson protagonizó trifulca en el hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno (Video)

·Atleta Ucraniano recibe donación de $200,000 tras expulsión por un casco en los Juegos Olímpicos de Invierno

·Juegos Olímpicos de Invierno 2026 registraron 1.3 millones de entradas vendidas