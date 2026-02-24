Lujo, bosque y muerte: Así era la exclusiva cabaña donde cayó “El Mencho”

Una amplia cabaña de diseño rústico enclavada en el corazón de un bosque privado fue el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido por el Ejército tras ser localizado en el exclusivo complejo residencial Tapalpa Country Club.

El escondite, ubicado en el kilómetro 5,4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, ofrecía al capo un entorno de lujo y aislamiento a unos 130 kilómetros de la capital del estado, Guadalajara.

Se trataba de un espacio residencial de acceso restringido donde las construcciones de madera y piedra se mimetizan con la naturaleza, proporcionando una fachada de tranquilidad turística para ocultar sus operaciones.

Un refugio de élite

De acuerdo con los reportes revelados este martes, la propiedad donde se resguardaba el criminal no era un campamento improvisado, sino una de las residencias más exclusivas del desarrollo.

El entorno: El complejo se caracteriza por un diseño de montaña con acabados de alta gama, rodeado de una densa zona boscosa que, paradójicamente, terminó siendo el escenario de su captura.

La logística del lujo: El área es conocida por albergar negocios de alquiler de cabañas de alto nivel, como “Las Flores Cabaña”, una empresa que, según el diario Reforma, seguía operando en la zona a pesar de estar señalada por el gobierno de Estados Unidos como una fachada para el lavado de dinero del cartel.

Persecución en el bosque

La operación militar del pasado domingo transformó la paz del complejo en un campo de batalla.

Tras detectar el arribo de las fuerzas especiales —quienes llegaron al lugar siguiendo el rastro de una de las parejas sentimentales del capo—, el círculo de seguridad de Oseguera Cervantes respondió con fuego para cubrir su huida.

Al verse acorralado dentro de la amplia cabaña, “El Mencho” abandonó el confort de su refugio para internarse en el espeso bosque que rodea la propiedad. Fue allí, entre los árboles, donde finalmente fue herido y capturado por los militares mexicanos, según confirmó el general Ricardo Trevilla Trejo.

A pesar del intento por trasladarlo con vida a un centro médico en Morelia, Michoacán, el líder criminal falleció antes de llegar debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento que comenzó en su guarida de lujo. L

a Fiscalía General de la República (FGR) ratificó mediante pruebas genéticas que el hombre extraído de la cabaña de Tapalpa era, efectivamente, el líder del CJNG.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Muerte del Mencho es “un gran avance” para México y EE.UU., según funcionario estadounidense

• México: al menos 73 muertos en operativo para capturar al Mencho y hechos violentos

• Sheinbaum asegura que México despertó con “más tranquilidad” tras violencia por la muerte de “El Mencho”