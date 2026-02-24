Messi confiesa que se arrepiente de no haber aprendido inglés: “Te sientes medio ignorante”

Leo Messi volvió a dar un fragmento de su intimidad, algo que siempre aprecian los que más le siguen, y concedió una entrevista al podcast “Miró de Atrás” en el que profundizó sobre como fue su infancia una vez abandonó Argentina para poner rumbo al FC Barcelona.

El ’10’, campeón del mundo, llegó muy joven a Catalunya para completar sus estudios en La Masía hasta la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). “En mi último curso en Argentina, como sabía que me iba, no hice nada”, dijo entre risas Messi, aunque reflexionó acerca de la importancia de los estudios y sorprendió al confesar que cambiaría cosas de su pasado en ese sentido.

“Me arrepiento de muchísimas cosas, se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar y estar preparados”, indicó Leo tras ser preguntado si el fútbol era una escuela en ese sentido. “El no haber aprendido inglés desde pequeño… Tuve tiempo de hacerlo y no lo hice, me arrepiento un montón”, enfatizó Messi, que incluso admitió que “he tenido oportunidades increíbles de hablar con personalidades, tener una charla, y te sientes medio ignorante. Piensas ‘qué boludo, como perdí el tiempo”.

La educación es importante para exponenciar las oportunidades 🤝📚



Ve el episodio completo con Messi en nuestro canal de YouTube: https://t.co/hF0ktlcVdd pic.twitter.com/hoXXSphYW5 — Miro de Atrás (@MDA_Podcast) February 24, 2026

Enseñanza para sus hijos

Una lección que trata de transmitir a sus hijos, ahora en Miami. “Les digo que aprovechen, tienen una situación diferente. A mi nunca me faltó de nada, mi viejo hizo todo lo posible para que fuera así. Pero es cierto que tienen otra realidad”, señaló Messi.

Respecto a la importancia del fútbol señaló que “es una forma de vivir, te da muchos valores y te da unos vínculos muy fuertes para toda la vida. Tuvimos oportunidad de hacer todo y llegar a lo máximo, pero durante el camino tienes muchas experiencias y aprendizajes. El fútbol te educa de alguna manera”.

Una vida en Miami en la que Messi está todavía más cercano a su familia. Sus hijos juegan en Inter Miami y tiene la oportunidad de vivir el día a día con ellos. “Está bien que le cojan cariño a un club. Tenemos la posibilidad de traerlos con nosotros y que vivan todo esto. Me gusta que se formen de esa manera”, aclaró.

Seguir leyendo:

Messi no será sancionado por la MLS tras “no violar la reglas” en Los Angeles

Gianluca Prestianni acusa a Vinícius de haberle llamado “enano” antes de todo lo ocurrido

Dick Advocaat renuncia como DT de Curazao a unos meses del Mundial 2026 por la salud de su hija