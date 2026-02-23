Dick Advocaat renuncia como DT de Curazao a unos meses del Mundial 2026 por la salud de su hija

El entrenador neerlandés, Dick Advocaat obró uno de los mayores milagros que se recuerda en el fútbol de selecciones al clasificar a Curazao para el Mundial 2026 por primera vez en su historia.

El empate contra Jamaica (0-0) permitió que ‘The blue wave’ se convirtiera en el país más pequeño, tanto por población (155,000 habitantes) como por extensión (444 kilómetros cuadrados) en disputar un Mundial.

Una gesta que logró con todos sus internacionales nacidos en Europa… pero sin su seleccionador en el banquillo: Advocaat tuvo que ausentarse por motivos familiares.

Los mismos motivos que ahora, desgraciadamente, le han llevado a presentar su dimisión a las puertas del Mundial. “El entrenador, de 78 años, ha decidido dedicar toda su atención a su hija, que tiene problemas de salud”, informa el comunicado de la Federación.

𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵



Dick Advocaat steps down as head coach of The Blue Wave. Fred Rutten has been appointed as his successor. #TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/TQu2Sj2kDw — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) February 23, 2026

La familia por encima de todo

“Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros. Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para la Copa Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros”, ha afirmado Advocaat.

“Su decisión sólo merece respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional. Curazao siempre le estará agradecido”, ha señalado Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao (FFK).

Su sustituto será el también neerlandés Fred Rutten. El exentrenador de Twente, PSV y Feyenoord quiso, en primer lugar, solidarizarse con Advocaat: “Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y a su familia mucha fuerza. Dick es un icono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su trabajo”.

“He hablado extensamente con él y con su equipo y seguiré por el mismo camino. Curazao puede esperar de mí la misma dedicación y compromiso”, insistió Rutten. La salida de Advocaat, sin embargo, les deja con el ‘corazón roto’.

Curazao debutará en el Mundial 2026 el 14 de junio ante Alemania. Luego, se medirá a Ecuador el 20 y a Costa de Marfil el 25.

