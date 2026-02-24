Gianluca Prestianni acusa a Vinícius de haberle llamado “enano” antes de todo lo ocurrido

Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, acusado de proferir insultos racistas a Vinícius Júnior y varios jugadores del Real Madrid, alegará en su defensa que eso no es cierto y que le dijo “maricón” porque el brasileño le llamó primero “enano”.

Según el diario británico ‘The Times’, Prestianni basará su defensa en que hizo un comentario homofóbico (“maricón”) a Vinícius como respuesta al insulto de “enano” que, según él, profirió primero el brasileño, pero que en ningún caso le llamó “mono”.

En la sesión de preparación de este lunes en el Santiago Bernabéu participó Prestianni, a pesar de que no podrá disputar el partido al estar suspendido provisionalmente por la UEFA por ese incidente.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen o un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid del pasado martes 17 de febrero.

Clima caliente en Lisboa

La decisión inicial de la UEFA no cayó bien en Portugal. Benfica reclamó de inmediato la suspensión de la medida cautelar para que su futbolista pueda estar disponible en la vuelta.

El duelo está programado para el miércoles y, por ahora, Prestianni no estaría en el estadio Santiago Bernabéu.

A pesar del castigo provisional, el argentino viajó a Madrid junto al plantel, en un gesto interpretado como señal de respaldo institucional y también como presión mientras se aguarda el fallo definitivo. Su llegada no pasó desapercibida y fue increpado por algunos hinchas merengues en la puerta del hotel.

👀 REVUELO TOTAL con la llegada de PRESTIANNI a MADRID.



📹 Todos los medios han estado pendientes del jugador del Benfia.#JUGONES pic.twitter.com/jWM3vwpi2w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2026

Segundos después de que le pidieran la vuelta a Mourinho, quien bajó del micro antes que los futbolistas, el argentino fue recibido al grito de “Prestianni, fuera. Racista”. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, y sólo quedó en ese grito aislado del puñado de hinchas del Real que estuvieron en la llegada del plantel del Benfica.

Defensa del presidente Rui Costa

“Está claro que esta situación es incómoda para todos. Incómoda para el club e incómoda para el jugador, que está siendo crucificado, y les aseguro que no es un jugador racista, si no, no representaría al Benfica”, aseguró Rui Costa, quien continuó con su monólogo en defensa, principalmente, del club.

Rui Costa indicó: “Fue una semana complicada para todos. Repito lo que dije: sin devaluar la situación humana, hablamos de una situación en el campo, donde presenciaron todo lo que sucedió. Y, por lo tanto, esto no menoscaba en absoluto lo que es el Benfica como institución inclusiva y antirracista, y que jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Este es un punto que quiero dejar muy claro. Incluso en la cancha, suele haber muchas ofensas de ambos lados, y estoy seguro de que Prestianni también se sintió bastante ofendido. Ahora bien, creemos en nuestro jugador, sobre todo porque les aseguro que no es racista. De lo contrario, sería el primero en tomar nota y no permitiría que un jugador racista representara a un club del tamaño del Benfica, que tiene en su corazón una historia de todo lo antirracista”.

🗣️Rui Costa: "CREO A PRESTIANNI".



👉 "Está siendo crucificado por racista y puedo garantizar que no lo es".



❌ "Valverde cometió una agresión y no debería jugar el partido".



pic.twitter.com/CMJr292UbO — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 24, 2026

Por último, y antes de abordar el vuelo encabezado por José Mourinho, Rui Costa -ex jugador de Benfica, Milan, Fiorentina y participante del Mundial 2002 con la selección de Portugal- gastó sus últimos cartuchos en la banca de Gianluca: “Prestianni se defendió. Y ahora, el jugador que está siendo masacrado por todos está siendo protegido. Repito lo que acabo de decir: estamos hablando de un jugador, una persona, que garantizo que no tiene nada de racista. Así de simple, y por eso merece nuestra confianza en un caso así. También repito lo que dije antes: el Benfica no permitiría a un jugador racista en el plantel (…) Benfica apoyará a Prestianni. Como dije, es nuestro jugador. Pero no solo por serlo. Repito lo que me parece más pertinente en una situación como ésta: Prestianni no es racista, se lo condena por racismo cuando no lo es. Y, por eso mismo, merece nuestro apoyo”.

Seguir leyendo:

Thibaut Courtois expresa decepción por Mourinho tras críticas a Vinícius

Dean Huijsen acusado de compartir una publicación racista contra aficionados chinos

Argentino Gianluca Prestianni suspendido provisionalmente por la UEFA tras altercado con Vinícius Jr.