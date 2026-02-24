Rafael Amaya dará vida a “El Chapo” Guzmán en nueva serie

Rafael Amaya será protagonista y productor de una nueva serie centrada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, narrada desde la perspectiva de Emma Coronel. El anuncio llegó desde las redes sociales del propio actor, quien confirmó que la propuesta busca explorar la convivencia, el poder y los desafíos que marcaron su relación, en un momento en el que el capo cumple condena en Estados Unidos.

En su publicación, el intérprete destacó la exclusiva compartida por “Deadline”, que detalló su rol como productor ejecutivo junto a la propia Coronel y Maritza Ramos, bajo el sello Amaya Productions. El proyecto suma además a Zero Gravity Management, la compañía detrás de la serie “Ozark”, conocida por abordar la relación entre el crimen organizado en México y Estados Unidos.

La producción aún no tiene título y se encuentra en etapa de desarrollo creativo. El equipo está en la búsqueda del guionista que construirá el arco dramático, un trabajo que se anticipa complejo por el peso mediático de los personajes y por la mezcla de elementos reales con ficción.

La influencia de Coronel y el peso de una historia marcada por el poder

Aunque Guzmán no tendrá participación en la serie, Coronel afirmó que su esposo ha seguido la trayectoria del actor desde que interpretó a Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”. Ahora, además de ser productora ejecutiva, tendrá una participación activa en la selección del elenco, especialmente en la elección de quien encarne su propia historia.

La figura de Coronel ha estado rodeada de atención mediática durante más de una década. Además de ser la tercera esposa del capo, cumplió una condena de tres años en Estados Unidos por cargos asociados al narcotráfico, pena que terminó en septiembre de 2023.

Sus recuerdos de vida con Guzmán serán el eje central del relato, que también abordará la diferencia de edades entre ambos y el contexto en el que se conocieron, durante unas fiestas locales en Canelas, Durango, en 2006, cuando ella fue coronada reina de belleza.

El proyecto incluirá también elementos vinculados al entorno familiar. El padre de Coronel, Nacho Coronel, fue uno de los socios más cercanos de Guzmán hasta su muerte en 2010, un antecedente que podría influir en la construcción del universo narrativo que los productores buscan levantar.

La historia de Guzmán ha alimentado numerosas narcoseries a escala global. Su vida ha sido retratada en títulos como “El Chapo”, protagonizada por Marco de la O, y “Narcos: México”, con la interpretación de Alejandro Edda.

La nueva producción intentará diferenciarse al enfocarse en la intimidad y las vivencias de Coronel, más que en la cronología criminal del líder del Cártel de Sinaloa.

