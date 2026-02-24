Tras la tormenta invernal, aerolíneas reactivan operaciones gradualmente

Tras la tormenta histórica que azotó el noreste de Estados Unidos, las principales aerolíneas comenzaron este martes a reactivar gradualmente sus vuelos, aunque la operación aún enfrenta retrasos significativos.

FlightAware reportó que hasta la mañana de este martes se habían cancelado más de 2,000 vuelos en aeropuertos estadounidenses, una disminución notable respecto a los 5,700 cancelados el lunes, día más crítico del temporal.

Sin embargo, la recuperación sigue siendo desigual.

En Boston, el Aeropuerto Internacional Logan mantiene cancelado el 50 % de sus vuelos programados. En la región de Nueva York, Newark y LaGuardia registran cerca de la mitad de sus operaciones suspendidas, mientras que en John F. Kennedy el 41 % de los vuelos se vieron afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que LaGuardia acumuló hasta 58 centímetros de nieve, mientras que Boston recibió unos 43 centímetros, dejando calles y carreteras cubiertas y generando retrasos en toda la región.

American Airlines aseguró que espera restablecer sus servicios en Nueva York y Boston durante la mañana, y tanto United como Delta anunciaron ajustes de frecuencias y reubicación de pasajeros afectados a lo largo del día.

El temporal obligó a declarar estado de emergencia en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Pensilvania y Delaware. Autoridades locales señalaron que esta fue la tormenta más intensa en Nueva York desde 2016, con fuertes ráfagas de viento y acumulaciones de nieve que complicaron el tránsito y el transporte aéreo.

Mientras las aerolíneas ajustan sus operaciones, se espera que la región noreste siga enfrentando retrasos y restricciones, aunque las condiciones climáticas comienzan a mejorar.

Con información de EFE.

