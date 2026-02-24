Unión cinematográfica cuestiona traslado de filme de Bad Bunny y Residente a Dominicana por trabas del gobierno de Puerto Rico

NUEVA YORK – La unión IATSE Local 94, que representa a trabajadores del sector cinematográfico en Puerto Rico, tronó contra la decisión del gobierno de la isla de no financiar el filme “’PORTO RICO”, cuyo lanzamiento fue oficialmente confirmado en los pasados días por René Pérez (Residente) y Bad Bunny, director y protagonista, respectivamente.

Los unionados indicaron mediante un comunicado el lunes que no es una situación aislada la controversia que rodea la cinta que, de acuerdo con los reportes de medios en la isla, se rodará en República Dominicana.

“En los últimos años, otras producciones de envergadura tampoco se han concretado, representando oportunidades significativas que han terminado desarrollándose fuera del país”, expusieron en el escrito.

Los integrantes de la entidad argumentaron en el parte de prensa que, a pesar de que Puerto Rico cuenta con profesionales capacitados y la infraestructura requerida para el desarrollo de proyectos de esta envergadura, el crecimiento del sector permanece estancado.

“Nuestra industria cuenta con técnicos, artesanos, artistas y profesionales altamente capacitados, con la experiencia y la infraestructura necesaria para asumir proyectos de gran escala. Sin embargo, más de 1,500 familias vinculadas a este sector continúan sin empleo, mientras el potencial de crecimiento económico permanece detenido”, cuestionaron los suscribientes.

Los miembros de la Local 94 plantearon que las múltiples reuniones que han mantenido con políticos e incluso con la oficina de la gobernadora Jenniffer González y otras gubernamentales no se han traducido en el efecto esperado en términos de incentivar la producción local.

“Durante más de dos años, hemos sostenido reuniones con representantes, senadores, la oficina del secretario de Estado, la oficina de la Gobernadora, así como con la exdirectora y actual director interino de la Oficina de Cine, reiterando que la industria cinematográfica es estratégica para el desarrollo económico de Puerto Rico y subrayando la urgencia de activar y fortalecer los incentivos que permitan atraer y retener las producciones de alto nivel”, mencionaron los sindicados.

Los unionados pidieron resultados concretos en pro de la industria en la isla.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades correspondientes, incluyendo la Rama Ejecutiva y Legislativa para que se evalúen todas las alternativas disponibles y se actúe con la prontitud que esta situación requiere. Nuestra matrícula necesita resultados concretos”, emplazaron.

“Esto no se trata únicamente de una producción en particular. Se trata de empleos, de desarrollo económico sostenible y del futuro de una industria que ha demostrado su capacidad y compromiso. La IATSE Local 494 continuará defendiendo activamente a sus trabajadores y promoviendo las acciones necesarias para que Puerto Rico recupere su competitividad como destino de producción cinematográfica”, puntualizaron.

IATSE Local 494 es un sindicato local mixto con sede en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, afiliado a la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. La entidad representa a técnicos y trabajadores del entretenimiento de la región.

No solo el gremio cuestionó la decisión del Gobierno en Puerto Rico, también expertos de la industria como la cineasta Rosi Acosta.

En una columna de opinión este martes en El Nuevo Día, Acosta señala que el curso que ha tomado el filme de Residente (René Pérez) y Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) debe reabrir la discusión sobre si el Gobierno está dispuesto a tratar al cine con la seriedad que merece.

“Recrear nuestra historia en otra jurisdicción envía un mensaje devastador: no logramos ofrecer las condiciones para contar quiénes somos desde nuestro propio territorio”, consideró la cineasta.

A juicio de la columnista, una pérdida como esta no se limita a inversión inmediata o a los empleos directos, sino que se trata de “una vitrina global que activa hoteles, transporte, construcción y talento técnico local, dejando además una transferencia de conocimiento y una reputación internacional incalculable”.

Para Acosta, tras la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el año pasado y su precedente en en el Super Bowl LX, el artista urbano es un “activo de proyección internacional sin precedentes”.

“Desplazar esta producción es desplazar competitividad hacia destinos como el estado de Georgia o República Dominicana, que hace años entendieron que el cine es un motor económico y no un gasto”, continuó.

La exfuncionaria resaltó la importancia de maximizar los incentivos contributivos que otorga el Gobierno para estos fines.

“Es imprescindible comprender que los incentivos contributivos no son ‘regalos’. Son instrumentos de política pública diseñados para competir en un mercado global donde cada jurisdicción ofrece condiciones atractivas para atraer inversión”, expuso la cineasta.

“Desde mi vasta experiencia en la industria de cine y como exdirectora de la Oficina de Cine de Puerto Rico puedo afirmar que contamos con el marco legal de incentivos necesario para competir en el mercado global de producción audiovisual. Sin embargo, la herramienta, por si sola, no basta. También requiere dirección clara, liderazgo visible y ejecución estratégica. Va más allá de trámites administrativos. Hoy es palpable una ausencia institucional que incide directamente en la percepción de estabilidad y confianza de cualquier inversionista y productores internacionales”, argumentó la conocedora.

Mas allá de la controversia por la producción, al Conejo Malo y a la Administración de turno los dividen posturas políticas e ideológicas que también se reflejaron en la negativa del gobierno de Puerto Rico en promover activamente la residencia del artista que constó de 30 conciertos que iniciaron el 11 de julio y finalizaron 14 de septiembre de 2025.

Bad Bunny ha sido un crítico muy enfático de las políticas y acciones de miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside la gobernadora. Durante las pasadas elecciones generales, por ejemplo, varios ‘billboards’ que tildaban al PNP de corrupto fueron comisionados por Bad Bunny en distintas calles del país.

Los que analizan más allá del matiz político y partidista consideran que cualquier Administración de gobierno debe privilegiar en su evaluación de la figura de Bad Bunny el aporte económico, al turismo, y a la difusión de la cultura puertorriqueña, más que cualquier otra cosa.

El periodista Rafael Lenin López fue quien reportó inicialmente sobre el traslado de la producción a RD debido a la alegada falta de apoyo del gobierno de Puerto Rico a la iniciativa.

“¿En Puerto Rico quieren actividad económica, sí o no? Pues, ¿saben lo que ha pasado?, que la película la van a grabar en la Republica Dominicana. ¿Por qué?, porque La Fortaleza (residencia oficial de la gobernadora) no los quiere ayudar”, informó Lenín López en Detrás del Titular.

Poco antes, Ernesto J. Zayas García, director de la oficina de incentivos para negocios, del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), había declarado a El Nuevo Día que la solicitud de decreto y crédito contributivo para el largometraje estaba en evaluación para el actual año fiscal. Añadió que, como parte del proceso de evaluación, se mantenían en comunicación con el equipo de producción de la cinta.

El filme incluye a los reconocidos actores Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

‘PORTO RICO’, que fue coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris (‘Birdman’), fue descrita como un “western” caribeño inspirado en la figura del líder rebelde José Maldonado Román, mejor conocido como “Águila Blanca”.

A través de la historia, se aborda la realidad colonial de Puerto Rico que se remonta a los tiempos de dominio español.

