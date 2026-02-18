Residente debutará como director con ‘Porto Rico’, una película protagonizada por Bad Bunny y Javier Bardem

El rapero boricua Residente debutará como director con su película ‘Porto Rico’, que contará con la actuación principal del astro musical Bad Bunny y el reconocido actor Javier Bardem.

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, decidió debutar en el cine con un western caribeño épico y drama histórico. El artista aseguró en una nota de prensa que siempre quiso hacer una película sobre Puerto Rico.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, ha declarado el creador multifacético en una nota de prensa.

Bad Bunny será el protagonista de la cinta. Aunque el cantante ya ha participado en otras películas como ‘Bullet Train’, ‘Happy Gilmore 2’, ‘El Muerto’ y ‘Cassandro’, este será su primer papel protagónico. La elección de Bad Bunny como protagonista de esta nueva película llega luego de su exitosa e histórica actuación en solitario en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Además de Benito, la cinta contará con las actuaciones del español Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, entre otros nombres que se anunciarán próximamente.

Edward Norton también es cofundador de Class 5 Films, una de las productoras de la peliculas. El actor reflexionó sobre ‘Porto Rico’ y su escencia.

“Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”, dijo Norton quien fue nominado al Oscar como Mejor Actor de reparto por su papel en A Complete Unknown en 2024.

El filme fue coescrito por Residente y el guionista ganador del Oscar Alexander Dinelaris (Birdman). ‘Porto Rico’ está respaldada por Live Nation Studios y producida entre 1868 Studios, que es la nueva plataforma creativa de Residente junto a Sony Music Latin.

Aunque este es el debut cinematográfico de Residente, el icónico rapero y exintegrante de Calle 13 ha dirigido varios de sus videoclips que se caracterizan por la estética cinematográfica y la fuerte narrativa.

