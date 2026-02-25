Aficionado del Real Madrid es expulsado del Bernabéu por gesto nazi

Un aficionado ubicado en la grada de animación del Real Madrid, conocida como la ‘Grada Fans’, fue expulsado del estadio durante el partido de este miércoles ante el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League, luego de ser captado por las cámaras realizando el saludo nazi.

Según pudo conocer la agencia EFE por fuentes del club, miembros de seguridad privada identificaron al individuo antes del inicio del encuentro y procedieron a retirarlo del estadio Santiago Bernabéu. Además, el Real Madrid abrió un expediente disciplinario contra el socio.

La institución confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial en su página web: “El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica”.

“Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, apuntó el club capitalino en un comunicado.

