México descartó riesgo y aseguró que hay “confianza” en la organización de partidos del Mundial 2026

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que existe “confianza” plena en la organización de los partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026 y descartó cualquier riesgo para los encuentros previstos en el país, pese a la ola de violencia registrada el domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’.

“Ayer (dijo) también (Gianni) Infantino (presidente) de la FIFA, estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema, al revés, hay confianza”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Las declaraciones se producen un día después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresara tener “confianza total en México” como sede del Mundial 2026, torneo que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum respondió así a versiones que apuntaban a posibles dudas sobre la celebración del amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, recinto que también albergará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio de 2026.

La presidenta citó un comunicado en el que la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa expresaron su “deseo mutuo” de que el encuentro se lleve a cabo según lo previsto, partido que contaría con la presencia de la estrella lusa Cristiano Ronaldo.

Sedes confirmadas pese a la violencia

México será anfitrión de partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En total, el país organizará cinco encuentros en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

La inquietud surgió luego del operativo militar en Jalisco que culminó con la muerte de alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, hecho que detonó episodios violentos en distintas zonas del país.

