Alerta por nieve y lluvia este miércoles y jueves en Nueva York

Tras una histórica tormenta que cubrió la ciudad de Nueva York con más de 2 pies (60 centímetros) de nieve, un ronda de clima invernal está prevista hoy miércoles y quizá otra mañana jueves.

“Una baja presión débil pasará sobre la zona esta noche (martes) y la mañana del miércoles, trayendo un período de nieve ligera. Es posible que se mezclen nieve y lluvia en algunas partes de Long Island después del amanecer. Las nevadas totales se mantendrán entre 1 y 2 pulgadas. Se esperan condiciones más secas por la tarde”, predijo ayer el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En cuanto a acumulación de nieve se esperan “entre 1 y 2 pulgadas en el sur de Connecticut, el Valle bajo del Hudson y el noreste de Nueva Jersey; (…) 1 pulgada o menos en la ciudad de Nueva York y las áreas metropolitanas circundantes, así como en Long Island”.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) ha emitido una alerta meteorológica para el miércoles, instando a los residentes a salir temprano y a contar con tiempo adicional para llegar a sus destinos habituales. Después de las 9 a.m. se pronostica que la temperatura máxima alcance los 42 grados F (5C), destacó PIX11 News. Luego se espera que la tarde y la noche del miércoles estén parcialmente nubladas, con una mínima de alrededor de 32F (O grados C).

“La ciudad está trabajando incansablemente para que Nueva York se recupere por completo, pero ante la previsión de nevadas ligeras el miércoles por la mañana animamos a los neoyorquinos a viajar con precaución y a cuidar de sus vecinos necesitados”, declaró el alcalde Zohran Mamdani. “Reserve tiempo adicional para los desplazamientos diarios, deje más distancia entre vehículos y use calzado adecuado al caminar”.

Mañana jueves también caerá otra pulgada de nieve, informó Dan DePodwin, vicepresidente de Operaciones de Pronóstico de Accuweather. Afortunadamente, “parte de los montículos de nieve de 2 pies registrados el lunes en algunas zonas de los cinco distritos ya se habrán derretido”, comentó New York Post.

La tormenta de este 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región triestatal, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

Central Park (NYC) experimentó la 9na nevada más grande registrada, con 19.7 pulgadas. Newark (la ciudad más poblada de Nueva Jersey) tuvo la segunda más grande, con 27.1 pulgadas, e Islip (Long Island), la mayor de todos los tiempos, con 29.1 pulgadas.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.