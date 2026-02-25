Apuestan a que ‘Scream 7’ se convertirá en el estreno con mayor recaudación del año

Días antes del estreno de ‘Scream 7’, los propietarios de salas de cine y medios de comunicación están apostando a que se convertirá en el mayor estreno del 2026 hasta la fecha. Incluso, se asegura que esta nueva entrega se convertirá en un récord para la franquicia que comenzó hasta tres décadas.

Según ‘The Hollywood Reporter’, lo que espera Spyglass y Paramount es que en el fin de semana de estreno alcance los $40 millones de dólares. Por otro lado, National Research Group cree que la película de terror recaudará $45 millones de dólares. Por otro lado, se espera que mundialmente recaude $60 millones de dólares.

Las aspiraciones de Paramount solo posicionan a la película como el mejor estreno del año, pero National Research Group cree que esta septima parte podría convertirse en la mayor de toda la franquicia. No es de extrañar que esta película lleve muchas personas al cine, pues no solo es otra parte de la historia, sino que también estrena al mismo tiempo que se cumple 30 años del estreno de su primera parte.

Además, se cree que ‘Scream 7’ será el fin definivo de esta historia, protagonizada por Sidney Prescott, personaje interpretado por Neve Campbell.

Durante la promoción, esta película está siendo descrita como un “cierre de ciclo” para Sidney, explorando cómo el trauma de las seis películas anteriores ha moldeado su faceta como madre. La historia se centrará en el nuevo caos generado mientras que el personaje prinicipal ya parecía haber logrado construir una vida tranquila y feliz en el pequeño pueblo de Pine Grove, Indiana.

Sigue leyendo:

• ‘Cumbres Borrascosas’ ha tenido mayor éxito en taquilla fuera de Estados Unidos

• Winona Ryder se une al elenco de ‘Wednesday’ para su tercera temporada

• ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ supera a ‘The Pitt’ en números