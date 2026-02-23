Winona Ryder se une al elenco de ‘Wednesday’ para su tercera temporada

Netflix ha anunciado que la tercera temporada de ‘Wednesday’ está en producción y también han confirmado que Winona Ryder se unirá a esta nueva etapa de la historia como estrella invitada. Por los momentos, no se ha querido compartir información sobre el personaje que interpretará.

La incorporación de Ryder al proyecto significa que la actriz se queda en la plataforma de streaming tras el estreno de la quinta y última temporada de ‘Stranget Things’, y también es una oportunidad para volver a trabajar junto con Tim Burton y Jenna Ortega.

En un comunicado compartido a medios de comunicación, Burton declara: “Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros; encaja a la perfección en este mundo y es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella”.

Hay que recordar que el cineasta dirigió a la actriz en ‘Beetlejuice’ (1988) y en ‘Beetlejuice Beetlejuice’ (2024), en esta última también actupo Ortega, quien es la protagista de ‘Wednesday’.

Se espera que su papel especial sea parecido al que tuvo Lady Gaga en la temporada dos, pues solo aparicó por algunos minutos del episodio seis dando vida a la profesora Rosaline Rotwood. Sin embargo, toda esta información se mantendrá en privado buscando la sorpresa en el público.

Aún no se tiene una fecha fija para el estreno de la tercera temporada, aunque Netflix también está preparando un spin-off que se centrará en las aventuras del tío Lucas. Por ahora, también se ha confirmado el resto del elenco para la tercera temporada, resaltando nuevas incorporaciones como Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Antes del anuncio de estas nuevas incorporaciones también se había confirmado que Eva Green se encargaría de dar vida a la tía Ophelia, quien aparece de espaldas en el final de la segunda temporada.

