‘Cumbres Borrascosas’ ha tenido mayor éxito en taquilla fuera de Estados Unidos

Ya ha acabado el segundo fin de semana de ‘Cumbres Borrascosas’ y se ha reportado que la película, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, ha tenido mayor éxito en la taquilla fuera de Estados Unidos. Con la suma de la recaudación a nivel mundial, la adaptación del clásico de Emily Brontë ha superado los $150 millones de dólares.

Este fin de semana, ‘Cumbres Borrascosas’ pasó al segundo lugar en la lista de la taquilla Norteaméricana, siendo superada por la película animada ‘GOAT’. Sin embargo, mantuvo el primer lugar en la taquilla extrajera con una recaudación de $26.3 millones de dólares en 76 mercados.

Según ‘Variety’, la película, dirigida por Emerald Fennell, ha tenido mayor éxito en Reino Unido con $22.5 millones de dólares, seguido de Italia con $9.4 millones de dólares y Australia con $8.3 millones de dólares.

Como pasó con ‘Barbie’ en 2023, esta película se ha vuelto muy viral en redes sociales e incluso Margot Robbie ha guiado su gira de promoción por el mismo camino que lo hizo con su éxito de hace tres años: usa vestidos inspirados en la película y crea una temática para que sea más interesante la experiencia de ir al cine.

Durante las últimas dos semanas, ‘Cumbres Borrascosas’ también ha obtenido críticas de todo tipo, pues muchos consideran que no es fiel al libro de Brontë. En una entrevista dada por Robbie y Jacob Elordi a la versión australiana de ‘Vogue’, la actriz declaró: “Siempre pienso en el público. Nunca, jamás, en un set de rodaje he pensado: ‘¿Qué pensarán los críticos de esto?’. Me pregunto: ‘¿Qué sentirá el público ahora mismo? ¿Cuál será su respuesta emocional?’. Creo que hay que hacer películas para quienes van a comprar entradas. Así de simple”.

En entrevista promocionales previas, el equipo también ha dejado claro que esta adaptación del libro es la versión de cómo su directora, Emerald Fennell, entendió la novela la primera vez que la leyó siendo muy joven.

