Argentino Gianluca Prestianni suspendido provisionalmente por la UEFA tras altercado con Vinícius Jr.

El futbolista argentino Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente este lunes por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA tras ser acusado de racismo por Vinícius Jr. en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League.

Por medio de un comunicado, la UEFA informó que Prestianni, a pesar de no haberse demostrado aún su culpabilidad, no jugará la vuelta en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF, disputado el 17 de febrero de 2026, y a solicitud del EDI con un informe provisional, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió este lunes suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA”, informaron.

Prestianni suspenso preventivamente pela Uefa. Fica fora do jogo de volta. Investigação segue em andamento. pic.twitter.com/DSzvhTGdcc — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 23, 2026

En el escrito, la UEFA recordó que Prestianni está siendo investigado por la presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionada con un comportamiento discriminatorio.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, aclararon.

La acusación de racismo contra Gianluca Prestianni

El pasado 17 de febrero, en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, Vinícius Jr. silenció al Estadio Da Luz con un golazo iniciando el segundo tiempo.

La celebración del brasileño fue el detonante del conflicto. El ‘7’ del Madrid corrió hacia el banderín de córner y soltó un pequeño baile de festejo que fue interpretado por los fans y jugadores del Benfica como una provocación.

El atacante del Madrid recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro francés François Letexier. En medio de una discusión con los jugadores del conjunto rival, Vini corrió hacia el silbante denunciando que Gianluca Prestianni le había insultado con racismo.

En la transmisión en vivo del partido se pudo ver cómo el jugador argentino se tapó la boca con la camiseta y esbozó una frase. También se pudo observar claramente cómo Vini le enfatizaba al colegiado el uso supuesto de la palabra “mono” en su contra.

En caso de demostrarse que hubo racismo del jugador argentino contra Vinícius, el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece que cualquier conducta que atente contra la dignidad de una persona por motivos de raza o color de piel puede derivar en sanciones severas de hasta 10 partidos.



