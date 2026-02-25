(VIDEOS) El tenso momento en que representante Ilhan Omar increpa a Trump en medio de mensaje de estado de la Unión

NUEVA YORK – En uno de los momentos más tensos del mensaje de estado de la Unión ofrecido por el presidente Donald Trump este martes, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, le gritó al mandatario mientras este hablaba sobre las “ciudades santuario” y alegaba que los demócratas estaban evitando la remoción de migrantes “criminales”.

“¡Estás matando estadounidenses!”, gritaba Omar.

Al reclamo se unió Rashida Tlaib, demócrata de Michigan, al indicar que “Alex no era un criminal”, en referencia a Pretti, el estadounidense muerto a balazos por agentes migratorios en medio de una protesta en Minnesota.

Antes de que las congresistas le salieran al paso a Trump, el mandatario cuestionaba la falta de consenso en el Congreso para financiar las operaciones del DHS por la que responsabilizó a los demócratas. Los miembros de la minoría insisten en que, para darle paso a legislación a través de la que se pueda reabrir la agencia, se debe reformar a oficinas como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y sus protocolos de intervención.

“Mientras hablo aquí, los demócratas han recortado todo el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todo recortado. Todo está recortado. Ellos han instituido otro cierre de gobierno demócrata. El primero costándonos dos puntos del PIB (Producto Internacional Bruto). Dos puntos perdimos en PIB, que probablemente los hicieron bastante felices. Ahora, ellos han cerrado la agencia responsable de proteger a los estadounidenses de terroristas y asesinos”, dijo Trump en medio de la sesión conjunta en la Cámara de Representantes.

“Hoy yo estoy reclamando la completa e inmediata restauración de todo el financiamiento para la seguridad en la frontera, seguridad nacional y también para ayudar a la gente a limpiar la nieve. No tenemos dinero por los demócratas, y sería bueno y nos gustaría darles una mano limpiando, pero ustedes no han dado dinero. A nadie se le va a pagar. Es una vergüenza. Así que tienen que pensar sobre eso. Nosotros tenemos, en caso de que no lo saben, una tormenta muy grande allá afuera. Una de las grandes cosas del estado de la Unión es cómo le da la oportunidad a los estadounidenses de ver claramente lo que sus representantes realmente piensan”, añadió el funcionario.

“Si usted está de acuerdo con esta declaración, levántese y muestre su apoyo. El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no inmigrantes indocumentados”, emplazó mientras los republicanos lo aplaudían de pie.

En ese momento se empezaron a escuchar los gritos de Illan, migrante de origen somalí.

“Deberían estar avergonzados de ustedes mismos al no levantarse. Deberían estar avergonzados de ustedes”, repitió Trump.

“Es por eso que también les estoy pidiendo a ustedes que acaben con las mortales ciudades santuario que protegen a los criminales, y promulgar sanciones graves para oficiales públicos que bloquean la remoción de inmigrantes criminales. En muchos casos, narcotraficantes, asesinos por todo nuestro país. Ellos están bloqueando la remoción de esta gente fuera de nuestro país. Y deberían estar avergonzados de ustedes”, continuó.

En ese punto, Tlaib, que se encontraba sentada al lado de Illan, también comenzó a increpar al presidente.

Los republicanos nuevamente se levantaron para aplaudir a Trump y corear “Estados Unidos”.

Trump procedió a pedirle a la Legislatura que aprobara la ley SAVE o “Safeguard American Voter Eligibility Act” que busca que las personas presenten prueba documental de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en las elecciones federales.

“Para detener a migrantes indocumentados y a otros, que son personas no autorizadas, para votar en nuestras sagradas elecciones estadounidenses”, expuso el mandatario.

“La trampa es rampante en nuestras elecciones; es rampante. Es muy simple: todos los votantes deben mostrar identificación para votar”, alegó.

