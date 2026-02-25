¿El fin de la Big Mac? Todo sobre la nueva Big Arch Burger de McDonald’s

A partir del 3 de marzo, el menú de McDonald’s incluirá por tiempo limitado la hamburguesa Big Arch, un producto premium que llega para satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan sabores más fuertes, como el picante y el ácido. El producto, que fue probado primero en otros países como Canadá y el Reino Unido, finalmente aterriza en EE. UU.

Este lanzamiento tiene como uno de sus ingredientes estrella una salsa que compite directamente con la icónica salsa especial. Con esto, McDonald’s admite que el paladar del consumidor ha evolucionado hacia la búsqueda de más acidez, con notas de rábano picante y texturas complejas donde la doble cebolla es clave.

Bailey Fink, experta en lanzamiento de productos, explica a AllRecipes que el uso del cheddar blanco, aunque se promociona como un ingrediente de lujo para justificar el precio de $8.99, responde más a una estrategia. El análisis real sugiere que el queso americano clásico funde mejor; por lo tanto, usar cheddar blanco es una jugada de marketing visual y de estatus, más que de funcionalidad culinaria.

Luego de un año, llega la Big Arch Burger a EE.UU.

La Big Arch Burger ha estado más de un año bajo la lupa del gigante de las hamburguesas, con un seguimiento detallado del comportamiento en los mercados internacionales. Luego de grandes expectativas y rumores en redes sociales, oficialmente se anunció la llegada del producto a Estados Unidos.

Como lo indica su nombre, esta hamburguesa lleva:

Dos carnes de 1/4 libra .

. Tres rebanadas de queso cheddar blanco derretido.

derretido. Cebollas en rodajas finas y crujientes .

. Lechuga y pepinillos .

. Salsa Big Arch: Una mezcla con sabores a mostaza, pepinillos y tomate dulce.

Todo esto se sirve entre dos panecillos tostados con semillas de sésamo y amapola. Estas características, según los expertos, sitúan a la salsa Big Arch como una competidora directa de la icónica salsa Big Mac.

Sigue leyendo: