McDonald’s enciende San Valentín: Todo sobre el nuevo Menú de Miel Picante 2026

Muy a tono con las tendencias culinarias recientes, donde los sabores picantes con toque dulce dominan el mercado, McDonald’s lanza su nueva Salsa de Miel Picante. Este sabor predominante llega para transformar los menús de desayuno, almuerzo y cena.

¿Qué hace especial a la Salsa de Miel Picante?

El corazón de este lanzamiento es, sin duda, la Salsa de Miel Picante (Hot Honey). Desde una perspectiva técnica, su éxito radica en la complejidad aromática que aporta el toque de vinagre, el cual actúa como un agente de limpieza para el paladar, cortando la densidad de la miel y el picante residual.

La combinación de la dulzura de la miel con el sabor picante de los chiles rojos y de cayena y un toque de vinagre, es el condimento ideal para realzar las notas saladas de las proteínas de la cadena.

La propuesta de la gigante de las hamburguesas destaca por sus altos niveles de proteína, especialmente en la línea McCrispy, satisfaciendo la demanda actual de menús más completos y nutritivos.

Menú Hot Honey: Proteína y sabor en cada mordida

A partir del 27 de enero de 2026, los fanáticos de McDonald’s podrán disfrutar de esta mezcla para la temporada de San Valentín. Este nuevo sabor está presente en el Menú Hot Honey disponible durante todo el día:

Galleta de huevo, salchicha y miel picante: Un desayuno que combina una tortita de salchicha de cerdo con huevo. El toque especial es el baño de miel picante que crea un perfecto contraste dulce-salado, aportando 17 g de proteína .

Un desayuno que combina una tortita de salchicha de cerdo con huevo. El toque especial es el baño de miel picante que crea un perfecto contraste dulce-salado, aportando . Sándwich McCrispy de tocino y miel picante: Es la opción más completa de la línea. Incluye un filete de pollo crujiente, tocino ahumado grueso , jalapeños, lechuga y mayonesa en pan de papa. Es el producto con mayor saciedad, con 34 g de proteína .

Es la opción más completa de la línea. Incluye un filete de pollo crujiente, , jalapeños, lechuga y mayonesa en pan de papa. Es el producto con mayor saciedad, con . Sándwich Hot Honey McCrispy: Una versión equilibrada que lleva pollo crujiente, salsa de miel picante, jalapeños, lechuga y mayonesa en pan de papa, aportando 26 g de proteína .

Una versión equilibrada que lleva pollo crujiente, salsa de miel picante, jalapeños, lechuga y mayonesa en pan de papa, aportando . Hot Honey Snack Wrap: Una opción ligera ideal para un antojo rápido. Consiste en una tira de pollo crujiente con queso, lechuga y la salsa especial, todo envuelto en una tortilla de harina con 17 g de proteína .

Una opción ligera ideal para un antojo rápido. Consiste en una tira de pollo crujiente con queso, lechuga y la salsa especial, todo envuelto en una tortilla de harina con . Salsa de Miel Picante: El ingrediente estrella y base de esta tendencia. Es una mezcla equilibrada de miel dulce, un toque de chile y un matiz de vinagre para resaltar los sabores de cualquier complemento.

Esta estrategia de McDonald’s no solo responde al gusto por el “swicy food”, sino que refuerza su oferta de proteína de alta calidad en formatos versátiles. Es una apuesta segura para quienes buscan sabores intensos y modernos.

