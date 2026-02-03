Nuggets crujientes y caviar: La propuesta de lujo de McDonald’s para San Valentín

La combinación de nuggets crujientes y caviar es la nueva apuesta de lujo de McDonald’s para este San Valentín. Esta campaña, inspirada en una de las tendencias más virales de los fanáticos de la marca, se materializará el próximo 10 de febrero con el lanzamiento de los primeros kits de McNugget Caviar.

Se trata de una edición limitada que incluye caviar premium de esturión Baerii, disponible exclusivamente a través de su plataforma en línea, según un comunicado. El gigante de las hamburguesas ha ideado esta propuesta para que los seguidores puedan decir “te amo” (ILY) con una entrega exclusiva y sofisticada de McDonald’s.

¿Qué incluye el kit de McNugget Caviar?

Esta campaña es posible gracias a la colaboración con los expertos de Paramount Caviar, permitiendo ofrecer un producto de alta gama a un precio imbatible: totalmente gratis.

Cada kit ha sido diseñado para una celebración elegante, sin complicaciones, e incluye:

Una lata de 28 g de caviar premium seleccionado.

de caviar premium seleccionado. Una tarjeta Arch Card de $25 para canjear por Chicken McNuggets.

para canjear por Chicken McNuggets. Crema fresca (crème fraîche) y una cuchara de nácar (Mother of Pearl) para preservar la pureza del sabor del caviar.

Disponibilidad y lanzamiento

Los kits estarán disponibles a partir de las 11:00 a. m. ET del martes 10 de febrero, únicamente a través del sitio oficial McNuggetCaviar.com. Es importante recordar que las existencias son limitadas, por lo que los interesados deberán ser rápidos para asegurar el suyo.

¿Por qué esta combinación es tan icónica?

La clave reside en el contraste sensorial: la textura crujiente y dorada de los McNuggets de autor se fusiona perfectamente con las perlas negras, saladas y profundas del caviar de esturión Baerii. Es la combinación ideal para elevar las ocasiones especiales a un nuevo nivel gastronómico.

Nota: Estos kits son una exclusiva online y no estarán disponibles en los restaurantes físicos de McDonald’s. No olvides seguir las redes sociales de @McDonalds en Instagram, TikTok, X y Facebook para descubrir más sorpresas durante esta temporada del amor.

