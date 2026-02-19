De CosMc’s a McCafé: La estrategia de McDonald’s para liderar el mercado de bebidas frías

McDonald’s, lanza una nueva línea de productos bajo la marca McCafé en EE. UU. y en mercados internacionales selectos este año, que incluye una colaboración con el fabricante de bebidas Red Bull,

La nueva propuesta surge tras el proyecto de bebidas CosMc’s iniciado hace dos años. Las nuevas opciones se han probado en 500 establecimientos de EE. UU., con resultados que superaron las expectativas en el cuarto trimestre. La gama incluye bebidas energéticas, cafés helados para consentirse, refrescos frutales y refrescos artesanales.

Jill McDonald, directora global de experiencia en restaurantes del gigante de la comida rápida con sede en Chicago, explica que llevaron a cabo pruebas con resultados que “superaron las expectativas para todo el programa”. Esto “impulsó un aumento en las ocasiones de consumo, principalmente para refrigerios y cenas; también observamos un aumento en los promedios de pago. Así que los resultados financieros están mostrando un buen desempeño”.

El nuevo proyecto tiene como base una expectativa de oportunidad de 100 mil millones de dólares a nivel mundial, según Inc. Recordemos que las tendencias de consumo han obligado a muchas marcas a ampliar su oferta con opciones que van desde bebidas energéticas y tés de burbujas hasta, sin duda, bebidas heladas a base de espresso.

Ante el repunte de las bebidas frías, algunas cadenas se han transformado. Es el caso de Starbucks, donde más de dos tercios de sus ventas de bebidas provienen actualmente de productos fríos. Otras cadenas como Dunkin’ están probando suerte en esta categoría y Taco Bell está expandiendo su Live Mas Café, según informa Restaurant Business.

Cómo ha sido el paso de McDonald’s en el sector de bebidas

El nacimiento de CosMc's: La marca comenzó como un concepto secundario experimental a finales de 2023 en Chicago, expandiéndose a Texas en 2024 para competir en el mercado de bebidas artesanales.

Evolución del modelo: Tras el cierre de sus locales en Texas, la compañía decidió abandonar el formato de tienda independiente para integrar la innovación directamente en sus restaurantes principales.

Pruebas focalizadas: Se lanzó una prueba piloto de la línea de bebidas inspiradas en CosMc's en 500 locales seleccionados en los estados de Wisconsin y Colorado.

Nuevas incorporaciones al menú: La oferta incluye opciones sofisticadas como el Cold Brew de Vainilla Cremosa y el Frappé de Vainilla Tostada, elevando el estándar de su cafetería.

Refrescos artesanales y "refreshers": Se introdujeron bebidas coloridas y modernas como el Sprite Berry Blast, el Popping Tropic y el Strawberry Watermelon, buscando atraer a un público más joven y dinámico.

Prioridad a McCafé: A pesar de los experimentos, la empresa ha decidido reforzar la marca McCafé, aprovechando que ya es una identidad establecida y valorada por los consumidores.

Ventaja competitiva: La estrategia final se basa en la omnipresencia (miles de puntos de venta), precios competitivos y la promesa de rapidez y conveniencia que define a la marca.

