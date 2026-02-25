Los novios del Super Bowl cuentan su sorpresiva boda

Elena Rossel Aparicio y Thomas Lucas Wolter nunca imaginaron que su boda terminaría en la tarima del evento deportivo más seguido del año.

Ambos enfermeros, residentes en el área de Los Ángeles, se dieron el “sí” durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, frente a 70,000 asistentes y con Bad Bunny como testigo. Su historia llamó la atención del mundo y también del “The New York Times”, medio al que contaron cómo se construyó este día y este momento tan inolvidable para ellos.

La pareja se conoció en 2018 mientras trabajaban en un hospital de California y mantuvo el contacto intermitente hasta reencontrarse en 2022. En 2023 comenzaron a salir y, en octubre de 2024, tras finalizar sus estudios de enfermería, Wolter le pidió matrimonio. Lo que ninguno hubiera creído era que su celebración tomaría un destino inesperado gracias a un gesto que, en principio, parecía un simple experimento.

Una invitación que abrió una puerta inimaginada

En octubre del año pasado, Elena y Thomas enviaron una invitación de boda al sello discográfico de Bad Bunny en Puerto Rico, pensando que, con suerte, recibirían una tarjeta firmada por el artista, el preferido de Wolter.

Pero todo cambió el 15 de enero, cuando Aparicio recibió una llamada que creyó ‘spam’, seguida de mensajes y una conversación que incluyó preguntas sobre sus tallas de ropa y zapatillas. “Pensamos: ‘¡Dios mío, nos va a regalar una camiseta o algo así!’”, recordó Wolter.

Dos días más tarde, la sorpresa llegó en una videollamada, el cantante quería que se casaran durante su presentación en el Super Bowl LX, en Santa Clara, California.

La respuesta fue inmediata. “Dijeron: ‘Benito quiere capturar personas reales, emociones reales, amor real’”, contó Aparicio sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, quien terminó firmando el acta de matrimonio como testigo. Ella tampoco sabía que Lady Gaga, su artista favorita, formaría parte del espectáculo.

Durante las dos semanas de ensayos guardaron el secreto, incluso frente a sus familiares. Sólo comentaban que participarían en el evento, aunque llegaron a bromear diciendo que serían bailarines.

El momento que los cambió para siempre

En el gran día, Aparicio llevó un vestido tipo corsé con una pequeña cola, diseñado por Hayley Paige, y ambos subieron a la tarima donde el reverendo Antonio Reyes oficializó la unión. “Sólo mirarlo me quitó todos los nervios”, dijo ella, de 29 años. Wolter, de 32, aseguró que lo único que tenía en mente era su ahora esposa, pese a la multitud que los rodeaba.

Después de la ceremonia, siguió la actuación de Lady Gaga. Bad Bunny pasó unos minutos con ellos y dejó un mensaje que ambos atesoran: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”. Como recuerdo del encuentro, ellos le entregaron una tarjeta en español y él les obsequió tarjetas de Pokémon.

Al final del día, Wolter resumió lo vivido con una frase que trascendió todo: “Ahora tengo esposa. Una compañera para toda la vida y una mejor amiga para toda la vida”.

