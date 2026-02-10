Imágenes inéditas de la pareja que se casó en el Super Bowl

El Super Bowl LX se guardó una postal imposible de imaginar, la de una pareja sellando sus votos en medio del espectáculo de Bad Bunny.

Pero no hubo nada de ficción ni guiños teatrales. La boda sucedió en el mismo escenario donde el puertorriqueño desfilaba éxitos como “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola”, “EoO” y “El apagón”, ante un Levi’s Stadium encendido y una audiencia global a reventar.

La ceremonia apareció rodeada de la escenografía que Bad Bunny ha convertido en marca personal con los campos de caña, la “Casita” y la estética de sus giras recientes.

En ese paisaje irrumpieron los novios, vestidos de blanco, acompañados por un oficiante de negro y bailarines que rodeaban la escena. Cuando llegó el momento clave, las palabras fueron: “Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia”. Y así, en vivo y en directo, la pareja se convirtió en noticia mundial mientras Lady Gaga entraba al escenario para rematar la secuencia con un festejo musical.

Una boda auténtica, sin ninguna duda

Tras la explosión viral, muchos asumieron que se trataba de un performance preparado. Sin embargo, la agencia de relaciones públicas de Bad Bunny confirmó a “The New York Times” que la boda fue totalmente real. No sólo eso sino que el artista firmó como testigo en el certificado de matrimonio.

Asimismo, relataron que la historia comenzó cuando la pareja invitó al cantante a su boda. La respuesta del equipo creativo fue la de integrarlos al show de medio tiempo y permitir que la ceremonia ocurriera allí mismo, frente a millones de espectadores.

La novia llevó un vestido diseñado por Hayley Paige. La diseñadora contó que en enero recibió la solicitud de varios modelos sin que le explicaran la razón. Solo descubrió que uno de ellos aparecería en el Super Bowl poco antes del espectáculo.

Desde su taller en Palm Beach siguió la transmisión y luego celebró el momento asegurando que no se trató de una escena montada, sino de “un momento real para que una chica disfrutara de su felicidad y sellara su compromiso en plena celebración”.

El backstage: la estilista, el fotógrafo y los videos en redes

Pocas horas después del show, la boda continuó su recorrido fuera del estadio. La estilista y el fotógrafo de la pareja publicaron en sus cuentas de Instagram clips inéditos y detalles que también han causado mucha curiosidad.

La novia también compartió un mensaje personal en sus redes, donde resumió la magnitud emocional de la experiencia: “Mi corazón está tan lleno. Esta experiencia ha sido simplemente increíble. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario”.

Sin duda, fue una boda que causó sensación, en un escenario descomunal y un momento que ya forma parte de la mitología pop del Super Bowl.

