Exdirectivo de equipo de fútbol austríaco fue condenado por grabar a jugadoras en vestuarios

Un exdirectivo del club austríaco SCR Altach fue condenado este lunes a siete meses de prisión condicional y al pago de una multa de 1,200 euros (aproximadamente $1,400 dólares), tras ser hallado culpable de grabar de manera clandestina a 15 futbolistas en los vestuarios y duchas del equipo.

Según reportó la agencia austríaca APA, el ciudadano suizo aceptó la sentencia, mientras que la fiscalía evalúa si presentará una apelación, por lo que el fallo aún no es definitivo.

La fiscalía lo imputó, entre otros cargos, por intentar producir material pornográfico con menores con capacidad de discernimiento, al filmar y fotografiar a jugadoras mientras se cambiaban o se duchaban. Aunque inicialmente se informó de hasta 30 mujeres afectadas, en la acusación formal se incluyó a 15 futbolistas del club.

Durante el juicio, celebrado en Feldkirch, el acusado admitió haber grabado a las jugadoras entre 2018 y 2025 mediante teléfonos móviles ocultos en vestuarios y duchas, así como a través de cerraduras. El tribunal determinó que deberá cumplir la pena en prisión si reincide en los próximos tres años.

Durante el proceso también se conoció que el acusado se había registrado en una plataforma con material de abuso sexual infantil, que consumió durante al menos 18 meses.

La defensa de las jugadoras solicitó una indemnización de 1,000 euros (unos $1,180 dólares) por víctima, mientras que la defensa del acusado ofreció 625 euros (aproximadamente $740 dólares), monto finalmente aprobado por el tribunal. Según el abogado defensor, las grabaciones no fueron distribuidas y fueron eliminadas por la policía.

