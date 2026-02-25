NASA revela identidad del astronauta que sufrió incidente médico en la EEI, provocando regreso adelantado

Casi dos semanas después del regreso anticipado de la misión Crew-11 a la Tierra, la NASA reveló que el astronauta Mike Fincke fue el miembro de la tripulación que sufrió el incidente médico a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), un episodio que derivó en la primera evacuación por motivos de salud en los 25 años de operaciones del laboratorio orbital.

El suceso ocurrió el pasado 7 de enero y obligó a activar protocolos médicos en órbita. En un comunicado difundido a solicitud del propio Fincke, el veterano astronauta de 58 años explicó que experimentó un evento que requirió atención inmediata por parte de sus compañeros de misión. Según detalló, la rápida intervención de la tripulación y la orientación remota de los cirujanos de vuelo de la agencia permitieron estabilizar su condición en poco tiempo.

NASA is sharing the following information at the request of NASA astronaut Mike Fincke: pic.twitter.com/J3UsExd94H — NASA (@NASA) February 25, 2026

El regreso adelantado a la Tierra

La situación llevó a cancelar una caminata espacial prevista para el 8 de enero y abrió la puerta a un eventual regreso anticipado de la misión Crew-11, integrada también por la astronauta de la NASA Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. Aunque la agencia señaló entonces que el estado del tripulante afectado era estable, evitó divulgar detalles por razones de privacidad médica.

Fincke y sus compañeros habían llegado a la estación orbital a principios de agosto y su permanencia estaba prevista hasta finales de febrero. Sin embargo, tras una evaluación más exhaustiva, los responsables médicos y directivos optaron por adelantar el retorno para facilitar estudios diagnósticos avanzados que no están disponibles en el complejo espacial.

El regreso a la Tierra

El desacoplamiento se produjo el 14 de enero a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX. Tras casi 11 horas de viaje, la nave amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en la madrugada del día siguiente.

Durante una conferencia posterior al aterrizaje, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, describió lo ocurrido como una situación seria en órbita, aunque subrayó que el astronauta se mantuvo fuera de peligro y estable desde el incidente.

En su mensaje público, Fincke agradeció el respaldo de sus compañeros de la Crew-11 y del resto de la tripulación que permanecía en la estación, entre ellos el astronauta Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. También reconoció la labor de los equipos de la NASA, de SpaceX y del personal médico del Hospital Scripps Memorial de La Jolla.

Actualmente, el astronauta continúa con su programa de reacondicionamiento postvuelo en el Centro Espacial Johnson en Houston y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

“Los vuelos espaciales son un privilegio increíble, y a veces nos recuerdan lo humanos que somos”, afirmó, al agradecer las muestras de apoyo recibidas tras el incidente médico en la Estación Espacial Internacional.

Sigue leyendo: