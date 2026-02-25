Niño de 12 años de Dallas construye reactor de fusión nuclear en su casa y busca récord mundial

A los 12 años, mientras muchos estudiantes apenas comienzan a explorar intereses científicos básicos, Aiden McMillan ya logró lo que para la mayoría de adultos sería impensable: construir un dispositivo funcional de fusión nuclear en su casa familiar en Dallas.

De acuerdo al sitio web de Econews, tras 4 años de investigación, cálculos y pruebas, el niño confirmó el éxito de su proyecto cuando el equipo comenzó a producir neutrones, la señal clave de que la fusión estaba ocurriendo.

La historia no tardó en trascender su vecindario y convertirse en un fenómeno internacional. Lo que comenzó como un proyecto extracurricular terminó por captar la atención de medios, científicos aficionados y curiosos de todo el mundo.

4 años de estudio después de la escuela

Aiden cursa 7° grado en el Dallas Independent School District. Según su familia, el proyecto no fue un impulso repentino, sino el resultado de un proceso metódico que comenzó cuando tenía apenas 8 años. Fascinado por la física nuclear, dedicó tardes, fines de semana y vacaciones a leer libros especializados, revisar artículos científicos y realizar cálculos antes de siquiera adquirir componentes.

Durante los primeros años, el trabajo fue mayormente teórico. Dibujó esquemas, estudió cómo funcionan las cámaras de vacío y aprendió los principios detrás de la colisión de átomos. No fue sino hasta después de comprender los fundamentos cuando comenzó a ensamblar el dispositivo pieza por pieza en una habitación libre de su casa.

El desafío inicial no estuvo en las ecuaciones, sino en convencer a su madre de que el proyecto podía desarrollarse sin poner en riesgo a la familia. Para lograrlo, tuvo que explicar con detalle cada medida de seguridad, desde el manejo del alto voltaje hasta el control de radiación. Ganarse esa confianza fue tan crucial como cualquier cálculo matemático, pues sin autorización el experimento nunca habría pasado del papel.

En el proceso también adquirió habilidades poco comunes en estudiantes de secundaria: manipulación de bombas de vacío, instalación de sistemas eléctricos complejos y uso de instrumentos de medición especializados. Cada fase fue probada de manera independiente antes de integrarse al sistema final.

Qué significa lograr un proceso de fusión nuclear en casa

La fusión nuclear es el mismo proceso que alimenta al Sol: átomos ligeros se combinan para formar otros más pesados, liberando grandes cantidades de energía. A diferencia de la fisión (el método utilizado en la mayoría de las plantas nucleares actuales), la fusión genera mucho menos residuo radiactivo de larga duración y, en teoría, podría convertirse en una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada.

Sin embargo, el dispositivo construido por Aiden no está diseñado para abastecer viviendas ni reducir facturas eléctricas. Se trata de un sistema a escala reducida que recrea reacciones de fusión dentro de una cámara sellada. En su interior, los átomos son acelerados hasta colisionar; cuando algunos logran fusionarse, se liberan neutrones.

La producción de neutrones es la prueba que los laboratorios profesionales utilizan para confirmar que la reacción ocurrió. Al detectar estas partículas, el joven obtuvo la validación técnica de que su máquina funcionaba. En términos científicos, ese registro es el indicador objetivo que distingue un experimento fallido de uno exitoso.

Expertos suelen subrayar que, aunque este tipo de dispositivos caseros, conocidos como fusores, no representan una solución energética inmediata, sí demuestran comprensión avanzada de física y electrónica. El logro, por tanto, es tanto académico como técnico.

En busca de un récord mundial

Tras confirmar la producción de neutrones, Aiden presentó su solicitud ante Guinness World Records para ser reconocido como la persona más joven en construir un dispositivo funcional de fusión nuclear. De aprobarse, superaría la marca establecida por Jackson Oswalt, quien logró la fusión en 2018 apenas horas antes de cumplir 13 años.

Aunque la revisión del récord sigue en proceso, el impacto ya es evidente. La historia ha generado debates sobre el papel de la educación científica en edades tempranas y sobre cómo el acceso a información especializada, hoy disponible en línea, puede acelerar trayectorias que antes estaban reservadas para laboratorios universitarios.

Para muchos observadores, el caso demuestra que la edad no necesariamente limita la capacidad de abordar temas complejos cuando existe disciplina, acompañamiento adulto y recursos adecuados. También plantea interrogantes para padres y educadores: ¿cuántos otros estudiantes podrían alcanzar metas similares si se les brindara orientación y confianza?

