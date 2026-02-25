Noche 3: el K-pop hizo historia en Viña del Mar con NMIXX

La tercera noche del Festival de Viña del Mar terminó convertida en una que quedará en la memoria. La jornada estuvo marcada por la primera actuación de un grupo de k-pop en la Quinta Vergara, un logro que consiguió NMIXX.

El impacto se sintió desde temprano, cuando seguidores del sexteto ocuparon los accesos con pancartas, lightsticks y brillo en el rostro, listos para un encuentro largamente imaginado y esperado.

Horas antes, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily vivieron un momento protocolario cargado de simbolismo en el Palacio Vergara, donde la alcaldesa Macarena Ripamonti las recibió en un ambiente distendido, entre abrazos y guiños a la historia cultural de Viña del Mar.

Una madrugada que resistió el frío

La actuación principal comenzó pasadas las 2:30 a.m., cuando la Quinta Vergara seguía en pie pese a la hora. El anfiteatro respondió con entusiasmo absoluto al arranque del show, donde el repertorio, la precisión de las coreografías y la cercanía del grupo sostuvieron la presentación.

La fórmula asociada al k-pop encontró a un público que mezcló devoción y curiosidad, y que terminó rendido ante la energía de las seis integrantes.

Más temprano, la noche se había abierto con el regreso de Jesse & Joy, que ofrecieron su participación más sólida en sus tres visitas al certamen. Joy apareció desde la galería para cantar el primer tema frente al sector más popular del recinto, algo que generó una conexión inmediata con el “Monstruo” y que elevó el ambiente para el resto de su presentación.

El dueto no se apoyó sólo en su discografía. En una sección muy emocionante, un conjunto de mariachis los acompañó en un medley que avivó al público y terminó convertido en una antesala perfecta para las solicitudes de Gaviota.

“Pasa el tiempo y el amor por ustedes crece y crece”, expresó Joy antes de recibir la Gaviota de Oro, momento que desencadenó lágrimas y un aplauso prolongado. También recordó, con mucha nostalgia: “Vinimos acá, la primera vez, después de que falleció nuestro papá”.

Esteban Duch y un humor bien recibido

El humor de la noche quedó en manos del comediante venezolano Esteban Duch, quien llegó envuelto en expectativas luego de que su nombre cobrara notoriedad tras la fallida presentación de George Harris en 2025.

Su rutina, centrada en su experiencia como inmigrante en Chile y en la xenofobia cotidiana que a veces enfrenta, encontró un público receptivo que siguió sus observaciones sobre conductores de aplicaciones, marraquetas y malentendidos culturales.

Duch terminó su presentación a la 1:37 a.m. con la sensación de haber conquistado al “Monstruo”.

