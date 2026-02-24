Noche 2 en Viña: el brillo de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo

Lo que ocurrió con Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar quedará grabado como uno de esos momentos que explican por qué la Quinta Vergara es un escenario único. El dúo británico llevó al evento a una escala técnica poco habitual.

En menos de 25 minutos, 45 asistentes desmontaron las veinte toneladas de pantallas y estructuras metálicas instaladas para las competencias, como si se tratara de un cambio mínimo dentro de un engranaje gigantesco.

Sobre el escenario, la fórmula funcionó sin sobresaltos con un desfile de éxitos que abrió con “Suburbia” y cerró con “West End Girls”. La presentación exigió ajustar la escenografía del festival y terminó coronada con gaviotas de Oro y Plata, recibidas con esa modestia que, según muchos entendidos, sólo practican los artistas de trayectoria sólida.

Respaldados por un muro audiovisual que multiplicó la experiencia, Neil Tennant y Chris Lowe agradecieron con su clásica sobriedad. Tennant incluso se dejó llevar por la emoción: “Hemos venido varias veces a Chile, pero esta ha sido la mejor audiencia”, dijo.

Energía colombiana y el humor triunfó

El cierre de la segunda noche llegó con Bomba Estéreo, que convirtió la madrugada en una descarga intensa de beats y colores. A pesar del horario, la conexión con el público apareció desde el inicio. Li Saumet entró al escenario con un palo encendido en un gesto ceremonial que marcó el ambiente de la presentación.

El repertorio empezó con “Fuego”, uno de los himnos más reconocidos de la banda desde 2008, y la respuesta fue inmediata. La cantante bajó del escenario para compartir con los asistentes y regalar flores.

Más adelante, Flor de Rap subió para interpretar “Soy yo” junto a la agrupación, desatando una ovación celebrada en toda la Quinta. La euforia continuó con “Ojitos Lindos”, la colaboración con Bad Bunny, que mantuvo la vibra arriba pese a la semivacía galería, provocada por la madrugada.

Durante cerca de 45 minutos, Bomba Estéreo sostuvo una puesta en escena vibrante, guiada por la presencia magnética de Saumet. Las gaviotas de Oro y Plata que se llevaron confirmaron que aprobaron en su presentación.

En medio de ambos espectáculos, el chileno Rodrigo Villegas dio una cátedra de timing humorístico. Su rutina, construida desde el primer minuto con la familiaridad del stand up popular, avanzó entre chistes gruesos y algunos escatológicos, trabajados en función de un relato coherente.

El momento más celebrado llegó con la aparición de los Blondon Boys, el dúo que integró junto a Claudio Moreno (Yuri Colinsky) en “Morandé Con Compañía”. La nostalgia estalló cuando Villegas retomó su personaje de Nikolai Sergey, detonando una de las ovaciones más ruidosas de Viña 2026.

La noche terminó con gaviotas de Oro y Plata para el comediante, quien sólo ofreció un bis antes de despedirse, dejando al público con la sensación de haber presenciado una jornada redonda y diversa.

