Vinicius bailó ante Benfica y Real Madrid avanzó a octavos de Champions League

Real Madrid derrotó 2-1 al Benfica con un baile de Vinícius Jr. tras marcar un gol y avanzar a los octavos de final de Champions League.

El conjunto blanco tuvo que venir de atrás tras un Benfica que fue bajando la intensidad con el pasar de los minutos.

Aurelien Tchouameni y Vinícius Jr. anotaron los goles del conjunto blanco, mientras que Rafa Silva abrió el marcador por los portugueses.

Madrid vuelve a superar la fase de playoffs por segundo año consecutivo desde que se instaló el formato de liga.

Los Merengues conocerán a su rival de octavos de final este jueves luego del sorteo de la UEFA, con el Manchester City como posible rival.

Real Madrid bailó al son de Vinícius Jr. ante Benfica

El Madrid llegó a casa con problemas tras perder ante Osasuna y la polémica que surgió en torno a Vinícius y Gianluca Prestianni en la fecha pasada.

Benfica pegó primero al minuto 14 tras un buen recorrido de Pavlidis que metió un centro peligroso y tras un rebote Rafa Silva tuvo para definir el 1-0.

Real Madrid se recuperó rápidamente con un buen gol de Tchouameni tras definir desde fuera del área y pegado a un poste con una asistencia del uruguayo Federico Valverde.

14' Real Madrid 0-1 Benfica

16' Real Madrid 1-1 Benfica



Desde ese gol, el partido presentó más oportunidades para el Madrid y el Benfica fue perdiendo empuje en el área rival.

El empate servía para el Madrid, pero fue en el minuto 80 con un contraataque liderado por Valverde dio un pase con ventaja para Vinícius. El brasileño definió sutilmente al poste derecho y convirtió su tercer gol en esta Champions League.

Vini fue al poste y bailó frente a los aficionados del Santiago Bernabéu que aplaudieron a una de sus máximas estrellas tras ser criticada y objeto de presuntos ataques racistas.

Madrid terminó sin sufrir en defensa y eliminó a un Benfica sin energías en la fase de playoffs. El siguiente partido será el lunes 2 de marzo ante el Getafe en casa.

