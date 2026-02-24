José Luis Chilavert arremetió contra Courtois por defender a Vinícius: “Le sacó la novia a su compañero”

En el marco de las acusaciones por racismo al delantero argentino Gianluca Prestianni, José Luis Chilavert volvió a enfrentarse mediáticamente con los jugadores del Real Madrid, Thibaut Courtois, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Esta vez el ex arquero paraguayo se refirió a los testimonios del guardameta belga, quien había criticado a la leyenda de Vélez.

En este caso, el ex golero apuntó a Courtois, quien calificó de “lamentables” los dichos de Chilavert sobre Mbappé, en medio de la defensa del paraguayo a Prestianni. “Lamentable es que él le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, expresó Chilavert, aludiendo al mediático episodio que involucró a Caroline Lijnen, ex pareja de De Bruyne y luego relacionada con Courtois. Los testimonios del también ex golero de San Lorenzo se dieron en una entrevista en Radio Rivadavia.

Además, apuntó contra el estilo del belga en la valla. “Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”.

"¿LAMENTABLE YO? LAMENTABLE ES COURTOIS QUE LE SACÓ LA NOVIA A SU COMPAÑERO DE BRUYNE".



José Luis Chilavert. 🗣️🇵🇾 pic.twitter.com/TKHahT0arx https://t.co/VgCu6Ax1uZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 24, 2026

Chilavert defendió a Prestianni

El paraguayo defendió sus intervenciones previas en el escándalo que tuvo lugar durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la ida de los 16avos de final de la Champions League.

En aquella ocasión, el atacante brasileño Vinicius Júnior denunció haber recibido un insulto racista del argentino Prestianni. Chilavert salió entonces en defensa del jugador del elenco portugués.

El guaraní, en su posicionamiento respecto a la disputa que involucra a Vinícius Júnior y Prestianni, incluyó un testimonio sobre las manifestaciones del brasileño y Mbappé hacia el argentino: “Al chico, Vinicius le dijo cagón de mierda (sic) y Mbappé le dice p… racista (sic). Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada”.

Por el mencionado episodio en el encuentro de ida, la UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni y todo indica no podrá jugar en la vuelta por los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica, y aún podría imponerle sanciones adicionales una vez que concluya su investigación.

En la ida se impuso el conjunto español 1-0 con el tanto de Vinícius Júnior. El conjunto luso apeló incluyó al argentino en la delegación que desembarcó en España.

Seguir leyendo:

Exportero José Luis Chilavert casi llama “mono” a Vinícius Jr. en entrevista y señaló a Mbappé de “vivir con un travestí”

Gianluca Prestianni acusa a Vinícius de haberle llamado “enano” antes de todo lo ocurrido

Revelaron detalles de la defensa de Gianluca Prestianni ante la UEFA por el caso Vinícius Jr