5 cosas que nunca deberías decir en un mensaje de correo electrónico del trabajo

El correo electrónico sigue siendo una de las principales herramientas de comunicación en el entorno laboral, pero también puede convertirse en una fuente de malentendidos o problemas si no se utiliza con cuidado. Desde frases automáticas hasta expresiones impulsivas, ciertos mensajes pueden afectar tu imagen profesional o incluso generar consecuencias más serias.

A continuación, cinco expresiones que conviene evitar en correos laborales y las razones detrás de ello, de acuerdo con el portal Work and Money.

1. “Espero que este correo te encuentre bien”

Aunque parece una frase amable, se ha convertido en un saludo tan repetido que muchas veces pasa desapercibido.

En una época donde la mayoría de las personas revisa su bandeja de entrada rápidamente, los expertos en comunicación señalan que los mensajes reciben respuestas más ágiles cuando el remitente expone directamente el propósito del correo.

Muchos equipos optan por omitir fórmulas genéricas e ir al punto desde la primera línea.

2. Escribir todo en MAYÚSCULAS

El uso excesivo de letras mayúsculas puede interpretarse como un grito. Estudios sobre comunicación digital asocian este formato con una percepción de agresividad.

Además, los textos en mayúsculas dificultan la lectura y, en algunos casos, pueden activar filtros de spam si se combinan con otros elementos.

En capacitaciones de etiqueta laboral, se compara el uso constante de mayúsculas con entrar a una reunión con un megáfono sin que nadie lo haya pedido.

3. “Estoy muy enojado”

Enviar un correo impulsado por el enojo rara vez termina bien. Una vez que el mensaje se envía, queda registrado y puede reaparecer en revisiones de desempeño o conflictos internos.

Las palabras duras o acusaciones pueden proyectar una imagen de falta de control. Si existe molestia, lo recomendable es esperar antes de responder. Una pausa puede evitar arrepentimientos posteriores.

4. “Me gustaría enviar mi currículum para consideración”

Utilizar el correo corporativo para buscar empleo es una práctica arriesgada. Muchas empresas supervisan sus sistemas por razones de seguridad y cumplimiento normativo.

Las cuentas de trabajo pertenecen a la compañía y suelen conservarse archivadas incluso después de que el empleado deja el puesto.

Asesores de carrera recomiendan utilizar siempre un correo personal, ya que perder acceso al correo laboral tras una renuncia podría interrumpir comunicaciones con reclutadores.

5. Cualquier mensaje que no tenga propósito claro

Aunque no siempre se verbaliza, los correos vagos o sin objetivo definido pueden generar confusión y retrasos.

En entornos laborales donde el tiempo es limitado, los mensajes claros, breves y orientados a una acción concreta suelen tener mejores resultados.

El correo electrónico deja registro permanente, por lo que cada mensaje debe redactarse con intención, profesionalismo y claridad.

Un lenguaje adecuado no solo evita conflictos, sino que también fortalece la reputación dentro del equipo.

