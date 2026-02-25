10 documentos que siempre debes destruir y no solo tirar a la basura

Tirar papeles viejos directamente al bote puede parecer inofensivo, pero muchos documentos contienen información suficiente para facilitar fraudes o robo de identidad. Expertos en seguridad recomiendan destruir ciertos archivos personales antes de desecharlos para evitar que caigan en manos equivocadas.

A continuación, una lista de 10 documentos que nunca deberían terminar intactos en la basura.

1. Identificaciones vencidas y tarjetas de crédito sin uso

Las identificaciones caducadas y tarjetas bancarias antiguas pueden ser utilizadas por delincuentes.

Incluso algunas tarjetas vencidas conservan números válidos que pueden servir para cometer fraudes. La recomendación es triturarlas completamente antes de desecharlas.

2. Recibos de renovación de licencia de conducir

Al renovar la licencia de conducir, se entrega un comprobante temporal en papel. Este documento suele incluir datos personales.

Debe conservarse únicamente hasta recibir la licencia definitiva y luego destruirse.

3. Información médica antigua

Facturas médicas, estados de cuenta de seguros y expedientes clínicos contienen datos de salud y datos personales sensibles.

Guardarlos más de un año sin necesidad aumenta el riesgo de robo de identidad médica. Si ya no son necesarios, lo más seguro es triturarlos.

4. Currículums y cartas de presentación

Documentos laborales como currículums incluyen dirección, número telefónico, historial de empleo y, en algunos casos, referencias.

Esta información resulta valiosa para quienes intentan suplantar identidad. Si ya no se requieren, deben destruirse.

5. Expedientes médicos de mascotas

Aunque parezcan inofensivos, los registros veterinarios suelen incluir nombre, dirección y teléfono del dueño.

Además, una encuesta de Aura reveló que el 39% de los dueños de mascotas han utilizado el nombre de su mascota como parte de una contraseña en alguna cuenta en línea.

Por eso, si ya no se necesitan, conviene destruir estos documentos y reforzar la seguridad de contraseñas.

6. Pólizas de seguro vencidas

Registros de seguros antiguos contienen números de póliza, información financiera y datos de beneficiarios.

En planes grupales, incluso puede aparecer el nombre del empleador. Una vez que la póliza deja de estar vigente, es recomendable triturar la documentación.

7. Pases de abordar

Los pases de abordar no solo muestran datos del vuelo; también pueden incluir números de viajero frecuente y otra información personal que podría ser usada para acceder a cuentas de viaje.

Nunca deben tirarse sin destruir.

8. Itinerarios de viaje impresos

Al igual que los pases de abordar, los itinerarios impresos contienen detalles que pueden facilitar la verificación de identidad.

No deben abandonarse en habitaciones de hotel ni desecharse sin antes destruirlos.

9. Documentos fiscales antiguos

La documentación relacionada con impuestos debe conservarse hasta por siete años en caso de auditoría.

Después de ese periodo, cualquier declaración o registro antiguo puede ser destruido de forma segura.

10. Títulos de propiedad de casa o vehículo ya vendidos

Una vez que se vende una propiedad o automóvil, los títulos antiguos dejan de ser necesarios.

Estos documentos pueden utilizarse en intentos de fraude, por lo que deben eliminarse mediante trituración.

La práctica más segura es utilizar una trituradora de papel o servicios especializados en destrucción de documentos, especialmente cuando se trata de información financiera o personal.

