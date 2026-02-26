Aficionados de Escocia reciben aprobación para vestimenta tradicional en Mundial 2026

Los seguidores de la Selección de fútbol de Escocia podrán lucir su vestimenta tradicional en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Asociación Escocesa de Fútbol confirmó que alcanzó un acuerdo con FIFA para permitir el ingreso de los característicos sporrans —bolsos tradicionales que acompañan al kilt— a los estadios del torneo.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, y Escocia integrará el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití. El combinado británico jugará dos partidos en Foxborough, Massachusetts, y uno en Miami Gardens, Florida.

Scotland fans secure Fifa approval to wear sporrans at World Cup https://t.co/Xs8hkvcz1s — BBC News (UK) (@BBCNews) February 25, 2026

¿Qué cambia para los aficionados escoceses en Mundial 2026?

Las normativas de seguridad en Estados Unidos establecen que los asistentes solo pueden ingresar con bolsas transparentes o bolsos pequeños, aproximadamente de la mitad del tamaño de un sporran.

Esto había generado inquietud entre los aficionados escoceses, ya que el kilt —falda tradicional hasta la rodilla— no tiene bolsillos y el sporran es esencial tanto por funcionalidad como por tradición.

Tras negociaciones, la FIFA confirmó que los sporrans estarán permitidos, siempre que pasen por los procedimientos habituales de revisión e inspección en los accesos a los estadios.

“FIFA ha confirmado que los sporrans podrán ingresar a los estadios tras los controles estándar y continuará trabajando con la Asociación Escocesa para capacitar al personal en Boston y Miami”, señaló un portavoz del organismo escocés.

La noticia es especialmente significativa para los hinchas escoceses, conocidos como la “Tartan Army”, que planean viajar masivamente a Estados Unidos para acompañar a su selección en su primera Copa del Mundo desde Francia 1998.

La presencia de miles de aficionados vestidos con kilt y sporran añadirá color y folclore a un torneo que aspira a ser uno de los más característicos en el próximo Mundial 2026.

