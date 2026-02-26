Fiscalía española pidió un año de prisión para aficionado que insultó a Mbappé en Oviedo

La Fiscalía española solicitó un año de prisión y el pago de una multa de 2,880 euros (unos $3,400 dólares) para un aficionado acusado de insultar de forma racista al delantero del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido que el club blanco disputó frente al Real Oviedo el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

El Ministerio Público, que reconoce la atenuante de embriaguez debido al consumo de alcohol por parte del acusado, también solicita que indemnice al futbolista con 2,000 euros (unos $2,400 dólares) por daños morales.

Según la querella a la que obtuvo acceso EFE, los hechos ocurrieron en el minuto 37 del encuentro, cuando Mbappé anotó el primer gol. Durante la celebración, el acusado profirió insultos racistas y realizó gestos imitando a un mono.

La Fiscalía sostiene que las imágenes fueron captadas por cámaras de televisión y difundidas posteriormente en un programa y en redes sociales, donde alcanzaron más de 300,000 visualizaciones en pocas horas.

El caso queda ahora a la espera de que se fije la fecha del juicio. La petición de la Fiscalía incluye pena de prisión, multa económica e indemnización civil, en línea con las sanciones previstas en España para delitos de odio en el deporte.

