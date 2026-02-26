Alcalde Mamdani de Nueva York viaja a reunirse con Trump en la Casa Blanca

Zohran Mamdani, alcalde demócrata de Nueva York, viajó a Washington DC, donde tiene previsto visitar esta tarde al mandatario republicano Donald Trump en la Casa Blanca.

Ambos se reunieron allí mismo el 21 de noviembre y posaron sonreídos a la prensa, pero en ese momento Mamdani aún no había asumido la asumido la alcaldía de Nueva York. Durante la campaña electoral municipal de 2025, ambos intercambiaron críticas constantes.

Mamdani ya se encuentra en Washington DC. Si bien ninguna de las partes ha confirmado la hora exacta del nuevo encuentro ni los temas a abordar, Trump tiene en su agenda una reunión privada a puerta cerrada a las 3 p.m. de hoy en el Despacho Oval, indicó ABC News.

Una fuente afirmó al New York Post que Mamdani viajó a la capital del país para apoyar un proyecto de ley de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren que limitaría la capacidad de Wall Street para comprar viviendas. Mamdani “fue visto con su séquito el jueves por la mañana en la parte trasera de un avión de Delta. Lo acompañaba un asesor de alto nivel, Morris Katz, quien no ocupa ningún cargo formal en el Ayuntamiento”.

Su segunda visita a Trump ocurrirá después de que el mandatario elogiara nuevamente al alcalde de Nueva York como una “buena persona” con quien, según afirmó, hablaba “mucho”, según dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

“Incluso el nuevo alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, creo que es una buena persona, de hecho, le hablo mucho”, dijo Trump sobre Mamdani el martes, mientras promovía una política nacional de identificación de votantes.

Mamdani declaró a los periodistas el miércoles, cuando se le preguntó sobre sus conversaciones con Trump: “Mantendré en privado las conversaciones que tengo con el presidente. Sin embargo, les diré que, siempre que ocurren, se centran en cómo mejorar nuestra ciudad”.

Más tarde, cuando se le preguntó con qué frecuencia habla con Trump, no respondió directamente, sólo dijo: “Siempre mantenemos conversaciones centradas en cómo hacer que la ciudad siga avanzando”.

El 12 de febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovidas por Trump. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

El alcalde previo de Nueva York, Eric Adams, fue ampliamente criticado por su aproximación a Trump. En abril de 2025 el Departamento de Justicia (DOJ) le otorgó un perdón a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones.