Buscan impulsar orden ejecutiva para darle a Trump poder ejecutivo sobre las elecciones intermedias

Un grupo de activistas vinculados al entorno del presidente Donald Trump circuló un borrador de decreto ejecutivo de 17 páginas que propone declarar una emergencia nacional, el cual sostiene que China interfirió en las elecciones de 2020. Esto serviría de base legal para que el presidente asuma poderes extraordinarios sobre los procesos de votación en las próximas elecciones de medio término.

La información se dio a conocer a través de un artículo de The Washington Post, que precisó que el borrador busca otorgar al Ejecutivo la autoridad para prohibir el voto por correo y el uso de máquinas de votación, bajo la premisa de que son vectores de interferencia extranjera.

Peter Ticktin, abogado de Florida y promotor de la iniciativa, reconoció que, aunque la Constitución otorga el control de las elecciones a los estados, la situación actual justifica una excepción.

“Bajo la Constitución, son las legislaturas y los estados los que realmente controlan cómo un estado lleva a cabo sus elecciones, y el presidente no tiene ningún poder para hacerlo”, afirmó Ticktin al medio antes citado. “Aquí tenemos una situación en la que el presidente es consciente de que hay intereses extranjeros que están interfiriendo en nuestros procesos electorales. Eso causa una emergencia nacional en la que el presidente tiene que ser capaz de lidiar con ello”.

Estrategia de la Casa Blanca y marco legal

El presidente Trump mencionó recientemente en redes sociales que presentará argumentos legales inéditos mediante un decreto ejecutivo. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló que el mandatario urge al Congreso a aprobar la “Ley SAVE” para establecer estándares uniformes de identificación con foto y prohibir el voto por correo sin excusa.

La base técnica de estas afirmaciones de interferencia está siendo revisada por la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. No obstante, un informe de inteligencia de 2021 concluyó que, si bien China consideró influir en los comicios, no ejecutó tales planes.

Implicaciones constitucionales

El Artículo I, Sección 4 de la Constitución de Estados Unidos asigna la regulación de las elecciones exclusivamente a las legislaturas estatales y al Congreso. Jerome Corsi, otro de los promotores del borrador, insistió en que “si hubo una intrusión extranjera demostrable, eso sería una emergencia de seguridad nacional y la orden podría emitirse bajo sus poderes como comandante en jefe”.

De momento, una emergencia presidencial sobre el control total de las elecciones no ha sido probada en tribunales. Previamente, cortes federales ya han bloqueado partes de decretos anteriores que buscaban imponer requisitos de ciudadanía en registros de votantes.

