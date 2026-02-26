Chris Hemsworth está a gusto viviendo en una granja ecológica en Australia

Hace unas semanas, el actor Chris Hemsworth estrenó la pelicula ‘Crime 101’ junto con Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry. Como parte de la promoción, Hemsworth ha dado varias entrevistas y en una de ellas habló sobre su vida en Australia junto con su familia.

El actor, quien ha dado vida a ‘Thor’ durante varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, contó cuál fue el momento en que él y su esposa, Elsa Pataky, decidieron dejar su vida en Los Ángeles y trasladarse a Australia, donde nació el actor.

“Fue justo cuando nacieron mis hijos, y simplemente… estábamos instalados en Los Ángeles y no lo disfrutábamos, ¿sabes? Como si no se estuviera grabando nada allí. Filmábamos prácticamente en cualquier otro lugar. Y luego… llegabas a casa y te encontrabas con paparazzi y todo lo que conlleva vivir en ese lugar“, dijo Hemsworth en el podcast ‘Smartless’ de Jason Bateman , Sean Hayes y Will Arnett.

Sobre este tema también ha hablado su esposa y en una entrevista con ‘‘News Corp’ Elsa Pataky dijo que les había cansado todo de Los Ángeles.

Además del cansancia, también deseaban que sus hijos crecieran lejos de todo ese ambiente. Querían ofrecerles tranquilidad durante su crecimiento. Para escapar de Hollywood, decidieron mudarse a una gran en Australia que les ofrece lujos, pero no el acoso de los paparazzi o el agobio de estar siempre dentro del trabajo.

No se mudaron a la granja en la que viven ahora desde el incio, incluso explicó: “Vivíamos codo con codo en los suburbios y pensábamos que no queríamos que nuestros hijos crecieran así”. También agregó: “Vivíamos a unos 20 minutos de, digamos, las principales zonas suburbanas de Melbourne, en las colinas. Y el vecino más cercano estaba a uno o dos kilómetros de distancia”.

Sigue leyendo:

• Chris Hemsworth celebró su cumpleaños en España

• Chris Hemsworth se arrepintió de tomarse un selfie con Billie Eilish

• La contundente respuesta de Chris Hemsworth a Martin Scorsese y Francis Ford Coppola por sus comentarios contra Marvel