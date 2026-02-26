Cómo es la orina espumosa y cuándo deberías preocuparte

La orina espumosa se distingue por la formación de burbujas que pueden variar en tamaño y duración. En situaciones normales, estas burbujas desaparecen rápidamente, ya que son producto de la fuerza de la micción. Sin embargo, cuando la espuma es abundante, persistente o aparece de manera repetida, puede ser señal de un cambio en la composición de la orina.

De acuerdo con el equipo médico de Mayo Clinic, la orina espumosa puede estar relacionada con la eliminación de proteínas en la orina (proteinuria), un fenómeno que requiere estudios clínicos para descartar problemas en los riñones u otras afecciones.

Enfermedades que pueden estar asociadas a la orina espumosa

La orina espumosa persistente puede estar vinculada a diversas condiciones médicas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Enfermedad renal: Cuando los riñones están dañados, pueden permitir el paso de proteínas hacia la orina, generando espuma visible.

Cuando los riñones están dañados, pueden permitir el paso de proteínas hacia la orina, generando espuma visible. Diabetes e hipertensión: Ambas condiciones pueden afectar progresivamente la función renal, aumentando el riesgo de proteinuria.

Ambas condiciones pueden afectar progresivamente la función renal, aumentando el riesgo de proteinuria. Infecciones urinarias: Inflamaciones en el sistema urinario, como cistitis o uretritis, pueden alterar el aspecto de la orina.

Inflamaciones en el sistema urinario, como cistitis o uretritis, pueden alterar el aspecto de la orina. Síndrome nefrótico: Este trastorno provoca la pérdida significativa de proteínas en la orina, junto con inflamación y retención de líquidos.

Este trastorno provoca la pérdida significativa de proteínas en la orina, junto con inflamación y retención de líquidos. Amiloidosis: Se produce por la acumulación de proteínas anormales en los órganos, incluidos los riñones, lo que afecta su capacidad de filtración.

Se produce por la acumulación de proteínas anormales en los órganos, incluidos los riñones, lo que afecta su capacidad de filtración. Glomerulonefritis: Es la inflamación de las unidades filtrantes del riñón, lo que permite la salida de proteínas hacia la orina.

Cuándo es momento de acudir al médico

No todas las ocasiones en que aparece espuma en la orina representan un problema grave. Sin embargo, es recomendable consultar a un especialista si el síntoma se presenta de forma constante o viene acompañado de otros signos, como:

Hinchazón en piernas, manos o rostro

Fatiga frecuente

Cambios en la frecuencia urinaria

Orina oscura o con mal olor

Presión arterial elevada

Uno de los estudios más utilizados cuando se presenta la orina espumosa es el análisis de proteína en la orina, que mide la cantidad de albúmina en relación con la creatinina. Si los valores son elevados pueden indicar daño renal en etapas iniciales.

Sin embargo, tanto el diagnóstico como el estudio más pertinente deben ser indicados por un nefrólogo, médico especializado en la salud renal.

Detectar a tiempo cualquier alteración permite iniciar tratamientos oportunos y evitar complicaciones mayores.

