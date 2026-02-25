Cuántos vasos de agua debes tomar al día para cuidar la presión arterial
Para cuidar la presión arterial es fundamental saber la cantidad de agua que necesitas tomar al día, en vasos o litros, y estar correctamente hidratado
La correcta hidratación es un hábito que los hipertensos deben seguir al pie de la letra, ya que el consumo de agua contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Ahora bien, la pregunta base es: ¿Cuántos vasos debes tomar al día para cuidar la presión arterial?
En términos generales, un adulto sano necesita entre 1.5 y 2 litros de agua al día, lo que equivale a unos ocho vasos de agua de 250 mililitros. En el caso de las personas con hipertensión, esto no varía demasiado: lo recomendable es alcanzar el tope de los 2 litros o bien sumar un vaso extra.
Sin embargo, la Asociación Americana del Corazón (AHA) destaca que la cantidad puede variar según factores individuales como:
- Edad
- Peso corporal
- Nivel de actividad física
- Clima o temperatura ambiente
- Presencia de enfermedades cardíacas o renales
- Uso de medicamentos diuréticos
Por ejemplo, una persona con sobrepeso o que realiza actividad física puede necesitar más líquidos, mientras que un paciente con enfermedad renal avanzada podría requerir una ingesta menor, bajo supervisión médica.
Cuánta agua tomar según el tipo de paciente
No todos los pacientes con hipertensión necesitan la misma cantidad de agua. Estas son algunas pautas generales:
- Hipertensión leve o controlada: entre 1.5 y 2 litros diarios (6 a 8 vasos)
- Personas activas o en climas calurosos: entre 2 y 2.5 litros diarios (8 a 10 vasos), según indicación médica
- Adultos mayores: entre 1.5 y 2 litros diarios, prestando atención a señales de deshidratación
- Pacientes con insuficiencia cardíaca o renal: la cantidad debe ser definida por el médico, ya que el exceso puede ser perjudicial
Cómo ayuda el agua a controlar la presión arterial
Una hidratación adecuada favorece la circulación sanguínea y permite que el cuerpo funcione de forma más eficiente. Cuando el organismo recibe suficiente agua, los riñones pueden eliminar mejor el sodio a través de la orina, lo que ayuda a reducir la presión arterial.
En cambio, cuando una persona no bebe suficiente agua, pueden producirse varios efectos negativos:
- Disminuye el volumen de líquidos en el cuerpo
- El corazón debe trabajar más para bombear sangre
- Se activan mecanismos hormonales que favorecen la retención de sodio
- Puede aumentar el riesgo de descontrol de la presión arterial
Este proceso es especialmente relevante en personas que ya tienen diagnóstico de hipertensión, ya que incluso una leve deshidratación puede afectar el equilibrio cardiovascular.
