Cuántos vasos de agua debes tomar al día para cuidar la presión arterial

La correcta hidratación es un hábito que los hipertensos deben seguir al pie de la letra, ya que el consumo de agua contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Ahora bien, la pregunta base es: ¿Cuántos vasos debes tomar al día para cuidar la presión arterial?

En términos generales, un adulto sano necesita entre 1.5 y 2 litros de agua al día, lo que equivale a unos ocho vasos de agua de 250 mililitros. En el caso de las personas con hipertensión, esto no varía demasiado: lo recomendable es alcanzar el tope de los 2 litros o bien sumar un vaso extra.

Sin embargo, la Asociación Americana del Corazón (AHA) destaca que la cantidad puede variar según factores individuales como:

Edad

Peso corporal

Nivel de actividad física

Clima o temperatura ambiente

Presencia de enfermedades cardíacas o renales

Uso de medicamentos diuréticos

Por ejemplo, una persona con sobrepeso o que realiza actividad física puede necesitar más líquidos, mientras que un paciente con enfermedad renal avanzada podría requerir una ingesta menor, bajo supervisión médica.

Cuánta agua tomar según el tipo de paciente

No todos los pacientes con hipertensión necesitan la misma cantidad de agua. Estas son algunas pautas generales:

Hipertensión leve o controlada: entre 1.5 y 2 litros diarios (6 a 8 vasos)

entre 1.5 y 2 litros diarios (6 a 8 vasos) Personas activas o en climas calurosos: entre 2 y 2.5 litros diarios (8 a 10 vasos), según indicación médica

entre 2 y 2.5 litros diarios (8 a 10 vasos), según indicación médica Adultos mayores: entre 1.5 y 2 litros diarios, prestando atención a señales de deshidratación

entre 1.5 y 2 litros diarios, prestando atención a señales de deshidratación Pacientes con insuficiencia cardíaca o renal: la cantidad debe ser definida por el médico, ya que el exceso puede ser perjudicial

Para medir adecuadamente la cantidad de agua que tomas al día y controlar la presión arterial, lo recomendable es que el vaso acepte 250 mililitros. Crédito: Kannapon SuperZebra | Shutterstock

Cómo ayuda el agua a controlar la presión arterial

Una hidratación adecuada favorece la circulación sanguínea y permite que el cuerpo funcione de forma más eficiente. Cuando el organismo recibe suficiente agua, los riñones pueden eliminar mejor el sodio a través de la orina, lo que ayuda a reducir la presión arterial.

En cambio, cuando una persona no bebe suficiente agua, pueden producirse varios efectos negativos:

Disminuye el volumen de líquidos en el cuerpo

El corazón debe trabajar más para bombear sangre

Se activan mecanismos hormonales que favorecen la retención de sodio

Puede aumentar el riesgo de descontrol de la presión arterial

Este proceso es especialmente relevante en personas que ya tienen diagnóstico de hipertensión, ya que incluso una leve deshidratación puede afectar el equilibrio cardiovascular.

